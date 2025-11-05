SinyallerBölümler
Utkarsh Katiyar

Discretionary Trading

Utkarsh Katiyar
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 228%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
44 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (29.03%)
En iyi işlem:
90.50 USD
En kötü işlem:
-90.28 USD
Brüt kâr:
636.43 USD (189 573 pips)
Brüt zarar:
-287.79 USD (41 259 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (79.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.66 USD (6)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.32%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.61
Alış işlemleri:
30 (48.39%)
Satış işlemleri:
32 (51.61%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
5.62 USD
Ortalama kâr:
14.46 USD
Ortalama zarar:
-15.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-31.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.35 USD (2)
Aylık büyüme:
227.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.35 USD
Maksimum:
96.47 USD (65.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.88% (96.47 USD)
Varlığa göre:
10.49% (60.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
NAS100 11
TSLA 6
GER40 5
USOUSD 4
DJ30 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 371
NAS100 40
TSLA -3
GER40 -63
USOUSD -5
DJ30 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44K
NAS100 91K
TSLA 146
GER40 3.6K
USOUSD 237
DJ30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.50 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +79.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
3.61 × 374
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
İnceleme yok
2025.11.05 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
