- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
44 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (29.03%)
En iyi işlem:
90.50 USD
En kötü işlem:
-90.28 USD
Brüt kâr:
636.43 USD (189 573 pips)
Brüt zarar:
-287.79 USD (41 259 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (79.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.66 USD (6)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.32%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.61
Alış işlemleri:
30 (48.39%)
Satış işlemleri:
32 (51.61%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
5.62 USD
Ortalama kâr:
14.46 USD
Ortalama zarar:
-15.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-31.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.35 USD (2)
Aylık büyüme:
227.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.35 USD
Maksimum:
96.47 USD (65.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.88% (96.47 USD)
Varlığa göre:
10.49% (60.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|NAS100
|11
|TSLA
|6
|GER40
|5
|USOUSD
|4
|DJ30
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|371
|NAS100
|40
|TSLA
|-3
|GER40
|-63
|USOUSD
|-5
|DJ30
|9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|44K
|NAS100
|91K
|TSLA
|146
|GER40
|3.6K
|USOUSD
|237
|DJ30
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +90.50 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +79.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
228%
0
0
USD
USD
549
USD
USD
3
100%
62
70%
100%
2.21
5.62
USD
USD
39%
1:500