Utkarsh Katiyar

Discretionary Trading

Utkarsh Katiyar
0 리뷰
11
0 / 0 USD
월별 55 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -40%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
138
이익 거래:
91 (65.94%)
손실 거래:
47 (34.06%)
최고의 거래:
90.50 USD
최악의 거래:
-90.28 USD
총 수익:
720.94 USD (229 230 pips)
총 손실:
-820.61 USD (79 933 pips)
연속 최대 이익:
8 (79.97 USD)
연속 최대 이익:
293.66 USD (6)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
27.38%
최대 입금량:
40.70%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.20
롱(주식매수):
62 (44.93%)
숏(주식차입매도):
76 (55.07%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.72 USD
평균 이익:
7.92 USD
평균 손실:
-17.46 USD
연속 최대 손실:
5 (-69.17 USD)
연속 최대 손실:
-140.47 USD (4)
월별 성장률:
9.24%
연간 예측:
112.05%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
111.10 USD
최대한의:
486.38 USD (102.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.52% (486.38 USD)
자본금별:
24.93% (56.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
TSLA 58
XAUUSD 52
NAS100 14
GER40 5
USOUSD 4
EURUSD 3
DJ30 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
TSLA 7
XAUUSD 5
NAS100 -43
GER40 -63
USOUSD -5
EURUSD -9
DJ30 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
TSLA 23K
XAUUSD 38K
NAS100 76K
GER40 3.6K
USOUSD 237
EURUSD -74
DJ30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +90.50 USD
최악의 거래: -90 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +79.97 USD
연속 최대 손실: -69.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
3.61 × 374
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
리뷰 없음
2026.01.01 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 05:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 09:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
