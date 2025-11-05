SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Discretionary Trading
Utkarsh Katiyar

Discretionary Trading

Utkarsh Katiyar
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD por mês
crescimento desde 2025 -40%
VantageInternational-Live 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
91 (65.94%)
Negociações com perda:
47 (34.06%)
Melhor negociação:
90.50 USD
Pior negociação:
-90.28 USD
Lucro bruto:
720.94 USD (229 230 pips)
Perda bruta:
-820.61 USD (79 933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (79.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
293.66 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
31.61%
Depósito máximo carregado:
40.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
62 (44.93%)
Negociações curtas:
76 (55.07%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.72 USD
Lucro médio:
7.92 USD
Perda média:
-17.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-69.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-140.47 USD (4)
Crescimento mensal:
-55.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
111.10 USD
Máximo:
486.38 USD (102.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.52% (486.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.93% (56.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
TSLA 58
XAUUSD 52
NAS100 14
GER40 5
USOUSD 4
EURUSD 3
DJ30 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
TSLA 7
XAUUSD 5
NAS100 -43
GER40 -63
USOUSD -5
EURUSD -9
DJ30 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
TSLA 23K
XAUUSD 38K
NAS100 76K
GER40 3.6K
USOUSD 237
EURUSD -74
DJ30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +90.50 USD
Pior negociação: -90 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +79.97 USD
Máxima perda consecutiva: -69.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
3.61 × 374
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
Sem comentários
2025.12.24 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 05:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 09:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Discretionary Trading
55 USD por mês
-40%
0
0
USD
101
USD
11
100%
138
65%
32%
0.87
-0.72
USD
85%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.