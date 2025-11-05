- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
91 (65.94%)
Negociações com perda:
47 (34.06%)
Melhor negociação:
90.50 USD
Pior negociação:
-90.28 USD
Lucro bruto:
720.94 USD (229 230 pips)
Perda bruta:
-820.61 USD (79 933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (79.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
293.66 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
31.61%
Depósito máximo carregado:
40.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
62 (44.93%)
Negociações curtas:
76 (55.07%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.72 USD
Lucro médio:
7.92 USD
Perda média:
-17.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-69.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-140.47 USD (4)
Crescimento mensal:
-55.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
111.10 USD
Máximo:
486.38 USD (102.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.52% (486.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.93% (56.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|TSLA
|58
|XAUUSD
|52
|NAS100
|14
|GER40
|5
|USOUSD
|4
|EURUSD
|3
|DJ30
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|TSLA
|7
|XAUUSD
|5
|NAS100
|-43
|GER40
|-63
|USOUSD
|-5
|EURUSD
|-9
|DJ30
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|TSLA
|23K
|XAUUSD
|38K
|NAS100
|76K
|GER40
|3.6K
|USOUSD
|237
|EURUSD
|-74
|DJ30
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +90.50 USD
Pior negociação: -90 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +79.97 USD
Máxima perda consecutiva: -69.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|3.61 × 374
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
55 USD por mês
-40%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
11
100%
138
65%
32%
0.87
-0.72
USD
USD
85%
1:500