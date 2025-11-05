- Incremento
Total de Trades:
138
Transacciones Rentables:
91 (65.94%)
Transacciones Irrentables:
47 (34.06%)
Mejor transacción:
90.50 USD
Peor transacción:
-90.28 USD
Beneficio Bruto:
720.94 USD (229 230 pips)
Pérdidas Brutas:
-820.61 USD (79 933 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (79.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
293.66 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
31.61%
Carga máxima del depósito:
40.70%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.20
Transacciones Largas:
62 (44.93%)
Transacciones Cortas:
76 (55.07%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.72 USD
Beneficio medio:
7.92 USD
Pérdidas medias:
-17.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-69.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-140.47 USD (4)
Crecimiento al mes:
-55.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
111.10 USD
Máxima:
486.38 USD (102.34%)
Reducción relativa:
De balance:
84.52% (486.38 USD)
De fondos:
24.93% (56.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|TSLA
|58
|XAUUSD
|52
|NAS100
|14
|GER40
|5
|USOUSD
|4
|EURUSD
|3
|DJ30
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|TSLA
|7
|XAUUSD
|5
|NAS100
|-43
|GER40
|-63
|USOUSD
|-5
|EURUSD
|-9
|DJ30
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|TSLA
|23K
|XAUUSD
|38K
|NAS100
|76K
|GER40
|3.6K
|USOUSD
|237
|EURUSD
|-74
|DJ30
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +90.50 USD
Peor transacción: -90 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +79.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -69.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|3.61 × 374
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
No hay comentarios
