- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
91 (65.94%)
Verlusttrades:
47 (34.06%)
Bester Trade:
90.50 USD
Schlechtester Trade:
-90.28 USD
Bruttoprofit:
720.94 USD (229 230 pips)
Bruttoverlust:
-820.61 USD (79 933 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (79.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.66 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
31.61%
Max deposit load:
40.70%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.20
Long-Positionen:
62 (44.93%)
Short-Positionen:
76 (55.07%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-69.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-140.47 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-55.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
111.10 USD
Maximaler:
486.38 USD (102.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.52% (486.38 USD)
Kapital:
24.93% (56.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|TSLA
|58
|XAUUSD
|52
|NAS100
|14
|GER40
|5
|USOUSD
|4
|EURUSD
|3
|DJ30
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|TSLA
|7
|XAUUSD
|5
|NAS100
|-43
|GER40
|-63
|USOUSD
|-5
|EURUSD
|-9
|DJ30
|9
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|TSLA
|23K
|XAUUSD
|38K
|NAS100
|76K
|GER40
|3.6K
|USOUSD
|237
|EURUSD
|-74
|DJ30
|9K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +90.50 USD
Schlechtester Trade: -90 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -69.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
55 USD pro Monat
-40%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
11
100%
138
65%
32%
0.87
-0.72
USD
USD
85%
1:500