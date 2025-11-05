SignaleKategorien
Utkarsh Katiyar

Discretionary Trading

Utkarsh Katiyar
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 55 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -40%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
91 (65.94%)
Verlusttrades:
47 (34.06%)
Bester Trade:
90.50 USD
Schlechtester Trade:
-90.28 USD
Bruttoprofit:
720.94 USD (229 230 pips)
Bruttoverlust:
-820.61 USD (79 933 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (79.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.66 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
31.61%
Max deposit load:
40.70%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.20
Long-Positionen:
62 (44.93%)
Short-Positionen:
76 (55.07%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-69.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-140.47 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-55.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
111.10 USD
Maximaler:
486.38 USD (102.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.52% (486.38 USD)
Kapital:
24.93% (56.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
TSLA 58
XAUUSD 52
NAS100 14
GER40 5
USOUSD 4
EURUSD 3
DJ30 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
TSLA 7
XAUUSD 5
NAS100 -43
GER40 -63
USOUSD -5
EURUSD -9
DJ30 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
TSLA 23K
XAUUSD 38K
NAS100 76K
GER40 3.6K
USOUSD 237
EURUSD -74
DJ30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +90.50 USD
Schlechtester Trade: -90 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -69.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
3.61 × 374
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
Keine Bewertungen
2025.12.24 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 05:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 09:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
