交易:
137
盈利交易:
90 (65.69%)
亏损交易:
47 (34.31%)
最好交易:
90.50 USD
最差交易:
-90.28 USD
毛利:
711.96 USD (228 855 pips)
毛利亏损:
-820.61 USD (79 933 pips)
最大连续赢利:
8 (79.97 USD)
最大连续盈利:
293.66 USD (6)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
30.50%
最大入金加载:
40.70%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
61 (44.53%)
短期交易:
76 (55.47%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.79 USD
平均利润:
7.91 USD
平均损失:
-17.46 USD
最大连续失误:
5 (-69.17 USD)
最大连续亏损:
-140.47 USD (4)
每月增长:
-59.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
111.10 USD
最大值:
486.38 USD (102.34%)
相对跌幅:
结余:
84.52% (486.38 USD)
净值:
24.93% (56.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|TSLA
|57
|XAUUSD
|52
|NAS100
|14
|GER40
|5
|USOUSD
|4
|EURUSD
|3
|DJ30
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|TSLA
|-2
|XAUUSD
|5
|NAS100
|-43
|GER40
|-63
|USOUSD
|-5
|EURUSD
|-9
|DJ30
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|TSLA
|22K
|XAUUSD
|38K
|NAS100
|76K
|GER40
|3.6K
|USOUSD
|237
|EURUSD
|-74
|DJ30
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +90.50 USD
最差交易: -90 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +79.97 USD
最大连续亏损: -69.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
没有评论
