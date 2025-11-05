SignauxSections
Utkarsh Katiyar

Discretionary Trading

Utkarsh Katiyar
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2025 228%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
62
Bénéfice trades:
44 (70.96%)
Perte trades:
18 (29.03%)
Meilleure transaction:
90.50 USD
Pire transaction:
-90.28 USD
Bénéfice brut:
636.43 USD (189 573 pips)
Perte brute:
-287.79 USD (41 259 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (79.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
293.66 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.32%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.61
Longs trades:
30 (48.39%)
Courts trades:
32 (51.61%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
5.62 USD
Bénéfice moyen:
14.46 USD
Perte moyenne:
-15.99 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-31.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-90.35 USD (2)
Croissance mensuelle:
227.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.35 USD
Maximal:
96.47 USD (65.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.88% (96.47 USD)
Par fonds propres:
10.49% (60.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 34
NAS100 11
TSLA 6
GER40 5
USOUSD 4
DJ30 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 371
NAS100 40
TSLA -3
GER40 -63
USOUSD -5
DJ30 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
NAS100 91K
TSLA 146
GER40 3.6K
USOUSD 237
DJ30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.50 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +79.97 USD
Perte consécutive maximale: -31.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
3.61 × 374
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
Aucun avis
2025.11.05 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
