- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
138
利益トレード:
91 (65.94%)
損失トレード:
47 (34.06%)
ベストトレード:
90.50 USD
最悪のトレード:
-90.28 USD
総利益:
720.94 USD (229 230 pips)
総損失:
-820.61 USD (79 933 pips)
最大連続の勝ち:
8 (79.97 USD)
最大連続利益:
293.66 USD (6)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
31.61%
最大入金額:
40.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
62 (44.93%)
短いトレード:
76 (55.07%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.72 USD
平均利益:
7.92 USD
平均損失:
-17.46 USD
最大連続の負け:
5 (-69.17 USD)
最大連続損失:
-140.47 USD (4)
月間成長:
-55.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.10 USD
最大の:
486.38 USD (102.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.52% (486.38 USD)
エクイティによる:
24.93% (56.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|TSLA
|58
|XAUUSD
|52
|NAS100
|14
|GER40
|5
|USOUSD
|4
|EURUSD
|3
|DJ30
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|TSLA
|7
|XAUUSD
|5
|NAS100
|-43
|GER40
|-63
|USOUSD
|-5
|EURUSD
|-9
|DJ30
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|TSLA
|23K
|XAUUSD
|38K
|NAS100
|76K
|GER40
|3.6K
|USOUSD
|237
|EURUSD
|-74
|DJ30
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +90.50 USD
最悪のトレード: -90 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +79.97 USD
最大連続損失: -69.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|3.61 × 374
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
レビューなし
