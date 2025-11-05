シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Discretionary Trading
Utkarsh Katiyar

Discretionary Trading

Utkarsh Katiyar
レビュー0件
11週間
0 / 0 USD
月額  55  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -40%
VantageInternational-Live 3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
138
利益トレード:
91 (65.94%)
損失トレード:
47 (34.06%)
ベストトレード:
90.50 USD
最悪のトレード:
-90.28 USD
総利益:
720.94 USD (229 230 pips)
総損失:
-820.61 USD (79 933 pips)
最大連続の勝ち:
8 (79.97 USD)
最大連続利益:
293.66 USD (6)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
31.61%
最大入金額:
40.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
62 (44.93%)
短いトレード:
76 (55.07%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.72 USD
平均利益:
7.92 USD
平均損失:
-17.46 USD
最大連続の負け:
5 (-69.17 USD)
最大連続損失:
-140.47 USD (4)
月間成長:
-55.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.10 USD
最大の:
486.38 USD (102.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.52% (486.38 USD)
エクイティによる:
24.93% (56.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
TSLA 58
XAUUSD 52
NAS100 14
GER40 5
USOUSD 4
EURUSD 3
DJ30 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
TSLA 7
XAUUSD 5
NAS100 -43
GER40 -63
USOUSD -5
EURUSD -9
DJ30 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
TSLA 23K
XAUUSD 38K
NAS100 76K
GER40 3.6K
USOUSD 237
EURUSD -74
DJ30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +90.50 USD
最悪のトレード: -90 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +79.97 USD
最大連続損失: -69.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
3.61 × 374
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
レビューなし
2025.12.24 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 05:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 09:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Discretionary Trading
55 USD/月
-40%
0
0
USD
101
USD
11
100%
138
65%
32%
0.87
-0.72
USD
85%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください