СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Discretionary Trading
Utkarsh Katiyar

Discretionary Trading

Utkarsh Katiyar
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 -45%
VantageInternational-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
90 (65.69%)
Убыточных трейдов:
47 (34.31%)
Лучший трейд:
90.50 USD
Худший трейд:
-90.28 USD
Общая прибыль:
711.96 USD (228 855 pips)
Общий убыток:
-820.61 USD (79 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (79.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.66 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
28.98%
Макс. загрузка депозита:
40.70%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
61 (44.53%)
Коротких трейдов:
76 (55.47%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
7.91 USD
Средний убыток:
-17.46 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-69.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.47 USD (4)
Прирост в месяц:
-59.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
111.10 USD
Максимальная:
486.38 USD (102.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.52% (486.38 USD)
По эквити:
24.93% (56.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
TSLA 57
XAUUSD 52
NAS100 14
GER40 5
USOUSD 4
EURUSD 3
DJ30 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
TSLA -2
XAUUSD 5
NAS100 -43
GER40 -63
USOUSD -5
EURUSD -9
DJ30 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
TSLA 22K
XAUUSD 38K
NAS100 76K
GER40 3.6K
USOUSD 237
EURUSD -74
DJ30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +90.50 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +79.97 USD
Макс. убыток в серии: -69.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
3.61 × 374
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
Нет отзывов
2025.12.24 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 05:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 09:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Discretionary Trading
55 USD в месяц
-45%
0
0
USD
92
USD
10
100%
137
65%
29%
0.86
-0.79
USD
85%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.