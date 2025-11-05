- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
90 (65.69%)
Убыточных трейдов:
47 (34.31%)
Лучший трейд:
90.50 USD
Худший трейд:
-90.28 USD
Общая прибыль:
711.96 USD (228 855 pips)
Общий убыток:
-820.61 USD (79 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (79.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.66 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
28.98%
Макс. загрузка депозита:
40.70%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
61 (44.53%)
Коротких трейдов:
76 (55.47%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
7.91 USD
Средний убыток:
-17.46 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-69.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.47 USD (4)
Прирост в месяц:
-59.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
111.10 USD
Максимальная:
486.38 USD (102.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.52% (486.38 USD)
По эквити:
24.93% (56.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|TSLA
|57
|XAUUSD
|52
|NAS100
|14
|GER40
|5
|USOUSD
|4
|EURUSD
|3
|DJ30
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|TSLA
|-2
|XAUUSD
|5
|NAS100
|-43
|GER40
|-63
|USOUSD
|-5
|EURUSD
|-9
|DJ30
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|TSLA
|22K
|XAUUSD
|38K
|NAS100
|76K
|GER40
|3.6K
|USOUSD
|237
|EURUSD
|-74
|DJ30
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +90.50 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +79.97 USD
Макс. убыток в серии: -69.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|3.61 × 374
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
-45%
0
0
USD
USD
92
USD
USD
10
100%
137
65%
29%
0.86
-0.79
USD
USD
85%
1:500