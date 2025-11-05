SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Discretionary Trading
Utkarsh Katiyar

Discretionary Trading

Utkarsh Katiyar
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 80%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
62 (68.13%)
Loss Trade:
29 (31.87%)
Best Trade:
90.50 USD
Worst Trade:
-90.28 USD
Profitto lordo:
684.76 USD (209 187 pips)
Perdita lorda:
-583.49 USD (71 896 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (79.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.66 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
42.79%
Massimo carico di deposito:
11.93%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
44 (48.35%)
Short Trade:
47 (51.65%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
11.04 USD
Perdita media:
-20.12 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-140.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.47 USD (4)
Crescita mensile:
21.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.35 USD
Massimale:
280.19 USD (58.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.69% (280.19 USD)
Per equità:
14.04% (77.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 45
TSLA 21
NAS100 14
GER40 5
USOUSD 4
DJ30 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 213
TSLA -10
NAS100 -43
GER40 -63
USOUSD -5
DJ30 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 42K
TSLA 5.8K
NAS100 76K
GER40 3.6K
USOUSD 237
DJ30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.50 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +79.97 USD
Massima perdita consecutiva: -140.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
3.61 × 374
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
Non ci sono recensioni
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 09:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Discretionary Trading
55USD al mese
80%
0
0
USD
301
USD
5
100%
91
68%
43%
1.17
1.11
USD
49%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.