- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
62 (68.13%)
Loss Trade:
29 (31.87%)
Best Trade:
90.50 USD
Worst Trade:
-90.28 USD
Profitto lordo:
684.76 USD (209 187 pips)
Perdita lorda:
-583.49 USD (71 896 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (79.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.66 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
42.79%
Massimo carico di deposito:
11.93%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
44 (48.35%)
Short Trade:
47 (51.65%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
11.04 USD
Perdita media:
-20.12 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-140.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.47 USD (4)
Crescita mensile:
21.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.35 USD
Massimale:
280.19 USD (58.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.69% (280.19 USD)
Per equità:
14.04% (77.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|TSLA
|21
|NAS100
|14
|GER40
|5
|USOUSD
|4
|DJ30
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|213
|TSLA
|-10
|NAS100
|-43
|GER40
|-63
|USOUSD
|-5
|DJ30
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|42K
|TSLA
|5.8K
|NAS100
|76K
|GER40
|3.6K
|USOUSD
|237
|DJ30
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.50 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +79.97 USD
Massima perdita consecutiva: -140.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|3.61 × 374
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
This is a discretionary trading system, I trade in this account using an EA that receives signals from my Tradingview Indicator that I developed.
