SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Break Retrace Go
Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 166%
Exness-MT5Real15
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
29 (37.17%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (62.82%)
En iyi işlem:
504.56 THB
En kötü işlem:
-351.57 THB
Brüt kâr:
4 995.51 THB (36 387 pips)
Brüt zarar:
-3 174.72 THB (21 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 106.63 THB)
Maksimum ardışık kâr:
1 106.63 THB (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.26%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
36 (46.15%)
Satış işlemleri:
42 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
23.34 THB
Ortalama kâr:
172.26 THB
Ortalama zarar:
-64.79 THB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-516.49 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-516.49 THB (7)
Aylık büyüme:
134.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
289.62 THB
Maksimum:
773.50 THB (34.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.47% (485.30 THB)
Varlığa göre:
3.91% (108.04 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
EURAUDm 8
XAUUSDm 8
GBPUSDm 5
AUDJPYm 5
USDCADm 4
AUDCADm 4
GBPJPYm 3
EURUSDm 3
CADCHFm 3
GBPCADm 2
GBPNZDm 2
GBPAUDm 2
EURCADm 2
AUDCHFm 2
USDJPYm 1
EURGBPm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
EURAUDm 22
XAUUSDm 11
GBPUSDm -9
AUDJPYm -9
USDCADm -4
AUDCADm 0
GBPJPYm 23
EURUSDm -1
CADCHFm -5
GBPCADm -4
GBPNZDm -2
GBPAUDm -8
EURCADm 8
AUDCHFm 5
USDJPYm -2
EURGBPm -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
EURAUDm 3.3K
XAUUSDm 9.4K
GBPUSDm -672
AUDJPYm -1.3K
USDCADm -480
AUDCADm 437
GBPJPYm 3.2K
EURUSDm -115
CADCHFm -371
GBPCADm -548
GBPNZDm -273
GBPAUDm -1.1K
EURCADm 1.2K
AUDCHFm 401
USDJPYm -257
EURGBPm -225
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +504.56 THB
En kötü işlem: -352 THB
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 106.63 THB
Maksimum ardışık zarar: -516.49 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


İnceleme yok
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Break Retrace Go
Ayda 30 USD
166%
0
0
USD
2.9K
THB
7
0%
78
37%
100%
1.57
23.34
THB
37%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.