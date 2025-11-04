- Büyüme
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
29 (37.17%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (62.82%)
En iyi işlem:
504.56 THB
En kötü işlem:
-351.57 THB
Brüt kâr:
4 995.51 THB (36 387 pips)
Brüt zarar:
-3 174.72 THB (21 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 106.63 THB)
Maksimum ardışık kâr:
1 106.63 THB (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.26%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
36 (46.15%)
Satış işlemleri:
42 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
23.34 THB
Ortalama kâr:
172.26 THB
Ortalama zarar:
-64.79 THB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-516.49 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-516.49 THB (7)
Aylık büyüme:
134.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
289.62 THB
Maksimum:
773.50 THB (34.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.47% (485.30 THB)
Varlığa göre:
3.91% (108.04 THB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDm
|12
|USDCHFm
|11
|EURAUDm
|8
|XAUUSDm
|8
|GBPUSDm
|5
|AUDJPYm
|5
|USDCADm
|4
|AUDCADm
|4
|GBPJPYm
|3
|EURUSDm
|3
|CADCHFm
|3
|GBPCADm
|2
|GBPNZDm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|2
|AUDCHFm
|2
|USDJPYm
|1
|EURGBPm
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDm
|27
|USDCHFm
|8
|EURAUDm
|22
|XAUUSDm
|11
|GBPUSDm
|-9
|AUDJPYm
|-9
|USDCADm
|-4
|AUDCADm
|0
|GBPJPYm
|23
|EURUSDm
|-1
|CADCHFm
|-5
|GBPCADm
|-4
|GBPNZDm
|-2
|GBPAUDm
|-8
|EURCADm
|8
|AUDCHFm
|5
|USDJPYm
|-2
|EURGBPm
|-3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDm
|1.7K
|USDCHFm
|1K
|EURAUDm
|3.3K
|XAUUSDm
|9.4K
|GBPUSDm
|-672
|AUDJPYm
|-1.3K
|USDCADm
|-480
|AUDCADm
|437
|GBPJPYm
|3.2K
|EURUSDm
|-115
|CADCHFm
|-371
|GBPCADm
|-548
|GBPNZDm
|-273
|GBPAUDm
|-1.1K
|EURCADm
|1.2K
|AUDCHFm
|401
|USDJPYm
|-257
|EURGBPm
|-225
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +504.56 THB
En kötü işlem: -352 THB
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 106.63 THB
Maksimum ardışık zarar: -516.49 THB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
