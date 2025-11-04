- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
29 (37.66%)
Loss Trade:
48 (62.34%)
Best Trade:
504.56 THB
Worst Trade:
-351.57 THB
Profitto lordo:
4 995.51 THB (36 387 pips)
Perdita lorda:
-3 079.42 THB (20 636 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 106.63 THB)
Massimo profitto consecutivo:
1 106.63 THB (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
36 (46.75%)
Short Trade:
41 (53.25%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
24.88 THB
Profitto medio:
172.26 THB
Perdita media:
-64.15 THB
Massime perdite consecutive:
7 (-516.49 THB)
Massima perdita consecutiva:
-516.49 THB (7)
Crescita mensile:
142.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
289.62 THB
Massimale:
773.50 THB (34.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.47% (485.30 THB)
Per equità:
3.91% (108.04 THB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDm
|12
|USDCHFm
|11
|EURAUDm
|8
|XAUUSDm
|8
|GBPUSDm
|5
|AUDJPYm
|4
|USDCADm
|4
|AUDCADm
|4
|GBPJPYm
|3
|EURUSDm
|3
|CADCHFm
|3
|GBPCADm
|2
|GBPNZDm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|2
|AUDCHFm
|2
|USDJPYm
|1
|EURGBPm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDm
|27
|USDCHFm
|8
|EURAUDm
|22
|XAUUSDm
|11
|GBPUSDm
|-9
|AUDJPYm
|-6
|USDCADm
|-4
|AUDCADm
|0
|GBPJPYm
|23
|EURUSDm
|-1
|CADCHFm
|-5
|GBPCADm
|-4
|GBPNZDm
|-2
|GBPAUDm
|-8
|EURCADm
|8
|AUDCHFm
|5
|USDJPYm
|-2
|EURGBPm
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDm
|1.7K
|USDCHFm
|1K
|EURAUDm
|3.3K
|XAUUSDm
|9.4K
|GBPUSDm
|-672
|AUDJPYm
|-847
|USDCADm
|-480
|AUDCADm
|437
|GBPJPYm
|3.2K
|EURUSDm
|-115
|CADCHFm
|-371
|GBPCADm
|-548
|GBPNZDm
|-273
|GBPAUDm
|-1.1K
|EURCADm
|1.2K
|AUDCHFm
|401
|USDJPYm
|-257
|EURGBPm
|-225
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +504.56 THB
Worst Trade: -352 THB
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 106.63 THB
Massima perdita consecutiva: -516.49 THB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
174%
0
0
USD
USD
3K
THB
THB
6
0%
77
37%
100%
1.62
24.88
THB
THB
37%
1:500