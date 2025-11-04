SegnaliSezioni
Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 174%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
29 (37.66%)
Loss Trade:
48 (62.34%)
Best Trade:
504.56 THB
Worst Trade:
-351.57 THB
Profitto lordo:
4 995.51 THB (36 387 pips)
Perdita lorda:
-3 079.42 THB (20 636 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 106.63 THB)
Massimo profitto consecutivo:
1 106.63 THB (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
36 (46.75%)
Short Trade:
41 (53.25%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
24.88 THB
Profitto medio:
172.26 THB
Perdita media:
-64.15 THB
Massime perdite consecutive:
7 (-516.49 THB)
Massima perdita consecutiva:
-516.49 THB (7)
Crescita mensile:
142.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
289.62 THB
Massimale:
773.50 THB (34.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.47% (485.30 THB)
Per equità:
3.91% (108.04 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
EURAUDm 8
XAUUSDm 8
GBPUSDm 5
AUDJPYm 4
USDCADm 4
AUDCADm 4
GBPJPYm 3
EURUSDm 3
CADCHFm 3
GBPCADm 2
GBPNZDm 2
GBPAUDm 2
EURCADm 2
AUDCHFm 2
USDJPYm 1
EURGBPm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
EURAUDm 22
XAUUSDm 11
GBPUSDm -9
AUDJPYm -6
USDCADm -4
AUDCADm 0
GBPJPYm 23
EURUSDm -1
CADCHFm -5
GBPCADm -4
GBPNZDm -2
GBPAUDm -8
EURCADm 8
AUDCHFm 5
USDJPYm -2
EURGBPm -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
EURAUDm 3.3K
XAUUSDm 9.4K
GBPUSDm -672
AUDJPYm -847
USDCADm -480
AUDCADm 437
GBPJPYm 3.2K
EURUSDm -115
CADCHFm -371
GBPCADm -548
GBPNZDm -273
GBPAUDm -1.1K
EURCADm 1.2K
AUDCHFm 401
USDJPYm -257
EURGBPm -225
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +504.56 THB
Worst Trade: -352 THB
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 106.63 THB
Massima perdita consecutiva: -516.49 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


Non ci sono recensioni
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
