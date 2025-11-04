- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
45 (34.35%)
損失トレード:
86 (65.65%)
ベストトレード:
504.56 THB
最悪のトレード:
-351.57 THB
総利益:
7 679.26 THB (45 638 pips)
総損失:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 106.63 THB)
最大連続利益:
1 106.63 THB (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
92.96%
最大入金額:
33.95%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
63 (48.09%)
短いトレード:
68 (51.91%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
13.63 THB
平均利益:
170.65 THB
平均損失:
-68.54 THB
最大連続の負け:
11 (-844.23 THB)
最大連続損失:
-844.23 THB (11)
月間成長:
-24.05%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
289.62 THB
最大の:
1 061.48 THB (26.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.47% (485.30 THB)
エクイティによる:
32.70% (943.24 THB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUDm
|17
|EURUSDm
|17
|AUDUSDm
|12
|USDCHFm
|11
|XAUUSDm
|9
|GBPJPYm
|7
|USDCADm
|7
|GBPAUDm
|7
|GBPUSDm
|5
|AUDJPYm
|5
|AUDCHFm
|5
|CADCHFm
|4
|AUDCADm
|4
|EURGBPm
|4
|USDJPYm
|3
|GBPCADm
|3
|EURCADm
|3
|CADJPYm
|3
|GBPNZDm
|2
|EURJPYm
|2
|EURCHFm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUDm
|23
|EURUSDm
|6
|AUDUSDm
|27
|USDCHFm
|8
|XAUUSDm
|1
|GBPJPYm
|11
|USDCADm
|-8
|GBPAUDm
|-2
|GBPUSDm
|-9
|AUDJPYm
|-9
|AUDCHFm
|19
|CADCHFm
|-10
|AUDCADm
|0
|EURGBPm
|12
|USDJPYm
|1
|GBPCADm
|-5
|EURCADm
|5
|CADJPYm
|-4
|GBPNZDm
|-2
|EURJPYm
|-5
|EURCHFm
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUDm
|3.5K
|EURUSDm
|590
|AUDUSDm
|1.7K
|USDCHFm
|1K
|XAUUSDm
|4.8K
|GBPJPYm
|1.8K
|USDCADm
|-750
|GBPAUDm
|-215
|GBPUSDm
|-672
|AUDJPYm
|-1.3K
|AUDCHFm
|1.5K
|CADCHFm
|-698
|AUDCADm
|437
|EURGBPm
|952
|USDJPYm
|106
|GBPCADm
|-644
|EURCADm
|702
|CADJPYm
|-594
|GBPNZDm
|-273
|EURJPYm
|-713
|EURCHFm
|-230
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +504.56 THB
最悪のトレード: -352 THB
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 106.63 THB
最大連続損失: -844.23 THB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
レビューなし
