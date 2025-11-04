シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Break Retrace Go
Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 162%
Exness-MT5Real15
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
45 (34.35%)
損失トレード:
86 (65.65%)
ベストトレード:
504.56 THB
最悪のトレード:
-351.57 THB
総利益:
7 679.26 THB (45 638 pips)
総損失:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 106.63 THB)
最大連続利益:
1 106.63 THB (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
92.96%
最大入金額:
33.95%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
63 (48.09%)
短いトレード:
68 (51.91%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
13.63 THB
平均利益:
170.65 THB
平均損失:
-68.54 THB
最大連続の負け:
11 (-844.23 THB)
最大連続損失:
-844.23 THB (11)
月間成長:
-24.05%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
289.62 THB
最大の:
1 061.48 THB (26.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.47% (485.30 THB)
エクイティによる:
32.70% (943.24 THB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUDm 17
EURUSDm 17
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
XAUUSDm 9
GBPJPYm 7
USDCADm 7
GBPAUDm 7
GBPUSDm 5
AUDJPYm 5
AUDCHFm 5
CADCHFm 4
AUDCADm 4
EURGBPm 4
USDJPYm 3
GBPCADm 3
EURCADm 3
CADJPYm 3
GBPNZDm 2
EURJPYm 2
EURCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUDm 23
EURUSDm 6
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
XAUUSDm 1
GBPJPYm 11
USDCADm -8
GBPAUDm -2
GBPUSDm -9
AUDJPYm -9
AUDCHFm 19
CADCHFm -10
AUDCADm 0
EURGBPm 12
USDJPYm 1
GBPCADm -5
EURCADm 5
CADJPYm -4
GBPNZDm -2
EURJPYm -5
EURCHFm -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUDm 3.5K
EURUSDm 590
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
XAUUSDm 4.8K
GBPJPYm 1.8K
USDCADm -750
GBPAUDm -215
GBPUSDm -672
AUDJPYm -1.3K
AUDCHFm 1.5K
CADCHFm -698
AUDCADm 437
EURGBPm 952
USDJPYm 106
GBPCADm -644
EURCADm 702
CADJPYm -594
GBPNZDm -273
EURJPYm -713
EURCHFm -230
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +504.56 THB
最悪のトレード: -352 THB
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 106.63 THB
最大連続損失: -844.23 THB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


レビューなし
2025.12.24 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
