Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 162%
Exness-MT5Real15
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
131
盈利交易:
45 (34.35%)
亏损交易:
86 (65.65%)
最好交易:
504.56 THB
最差交易:
-351.57 THB
毛利:
7 679.26 THB (45 638 pips)
毛利亏损:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
最大连续赢利:
4 (1 106.63 THB)
最大连续盈利:
1 106.63 THB (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
92.96%
最大入金加载:
33.95%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.68
长期交易:
63 (48.09%)
短期交易:
68 (51.91%)
利润因子:
1.30
预期回报:
13.63 THB
平均利润:
170.65 THB
平均损失:
-68.54 THB
最大连续失误:
11 (-844.23 THB)
最大连续亏损:
-844.23 THB (11)
每月增长:
-24.05%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
289.62 THB
最大值:
1 061.48 THB (26.90%)
相对跌幅:
结余:
37.47% (485.30 THB)
净值:
32.70% (943.24 THB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUDm 17
EURUSDm 17
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
XAUUSDm 9
GBPJPYm 7
USDCADm 7
GBPAUDm 7
GBPUSDm 5
AUDJPYm 5
AUDCHFm 5
CADCHFm 4
AUDCADm 4
EURGBPm 4
USDJPYm 3
GBPCADm 3
EURCADm 3
CADJPYm 3
GBPNZDm 2
EURJPYm 2
EURCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUDm 23
EURUSDm 6
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
XAUUSDm 1
GBPJPYm 11
USDCADm -8
GBPAUDm -2
GBPUSDm -9
AUDJPYm -9
AUDCHFm 19
CADCHFm -10
AUDCADm 0
EURGBPm 12
USDJPYm 1
GBPCADm -5
EURCADm 5
CADJPYm -4
GBPNZDm -2
EURJPYm -5
EURCHFm -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUDm 3.5K
EURUSDm 590
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
XAUUSDm 4.8K
GBPJPYm 1.8K
USDCADm -750
GBPAUDm -215
GBPUSDm -672
AUDJPYm -1.3K
AUDCHFm 1.5K
CADCHFm -698
AUDCADm 437
EURGBPm 952
USDJPYm 106
GBPCADm -644
EURCADm 702
CADJPYm -594
GBPNZDm -273
EURJPYm -713
EURCHFm -230
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +504.56 THB
最差交易: -352 THB
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 106.63 THB
最大连续亏损: -844.23 THB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


没有评论
2025.12.24 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Break Retrace Go
每月30 USD
162%
0
0
USD
2.9K
THB
11
0%
131
34%
93%
1.30
13.63
THB
37%
1:500
