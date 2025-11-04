- Wachstum
Trades insgesamt:
131
Gewinntrades:
45 (34.35%)
Verlusttrades:
86 (65.65%)
Bester Trade:
504.56 THB
Schlechtester Trade:
-351.57 THB
Bruttoprofit:
7 679.26 THB (45 638 pips)
Bruttoverlust:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1 106.63 THB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 106.63 THB (4)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
92.96%
Max deposit load:
33.95%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.68
Long-Positionen:
63 (48.09%)
Short-Positionen:
68 (51.91%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
13.63 THB
Durchschnittlicher Profit:
170.65 THB
Durchschnittlicher Verlust:
-68.54 THB
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-844.23 THB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-844.23 THB (11)
Wachstum pro Monat :
-24.05%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
289.62 THB
Maximaler:
1 061.48 THB (26.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.47% (485.30 THB)
Kapital:
32.70% (943.24 THB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURAUDm
|17
|EURUSDm
|17
|AUDUSDm
|12
|USDCHFm
|11
|XAUUSDm
|9
|GBPJPYm
|7
|USDCADm
|7
|GBPAUDm
|7
|GBPUSDm
|5
|AUDJPYm
|5
|AUDCHFm
|5
|CADCHFm
|4
|AUDCADm
|4
|EURGBPm
|4
|USDJPYm
|3
|GBPCADm
|3
|EURCADm
|3
|CADJPYm
|3
|GBPNZDm
|2
|EURJPYm
|2
|EURCHFm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUDm
|23
|EURUSDm
|6
|AUDUSDm
|27
|USDCHFm
|8
|XAUUSDm
|1
|GBPJPYm
|11
|USDCADm
|-8
|GBPAUDm
|-2
|GBPUSDm
|-9
|AUDJPYm
|-9
|AUDCHFm
|19
|CADCHFm
|-10
|AUDCADm
|0
|EURGBPm
|12
|USDJPYm
|1
|GBPCADm
|-5
|EURCADm
|5
|CADJPYm
|-4
|GBPNZDm
|-2
|EURJPYm
|-5
|EURCHFm
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUDm
|3.5K
|EURUSDm
|590
|AUDUSDm
|1.7K
|USDCHFm
|1K
|XAUUSDm
|4.8K
|GBPJPYm
|1.8K
|USDCADm
|-750
|GBPAUDm
|-215
|GBPUSDm
|-672
|AUDJPYm
|-1.3K
|AUDCHFm
|1.5K
|CADCHFm
|-698
|AUDCADm
|437
|EURGBPm
|952
|USDJPYm
|106
|GBPCADm
|-644
|EURCADm
|702
|CADJPYm
|-594
|GBPNZDm
|-273
|EURJPYm
|-713
|EURCHFm
|-230
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +504.56 THB
Schlechtester Trade: -352 THB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 106.63 THB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -844.23 THB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
Keine Bewertungen
