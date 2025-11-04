SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Break Retrace Go
Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 162%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
131
Gewinntrades:
45 (34.35%)
Verlusttrades:
86 (65.65%)
Bester Trade:
504.56 THB
Schlechtester Trade:
-351.57 THB
Bruttoprofit:
7 679.26 THB (45 638 pips)
Bruttoverlust:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1 106.63 THB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 106.63 THB (4)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
92.96%
Max deposit load:
33.95%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.68
Long-Positionen:
63 (48.09%)
Short-Positionen:
68 (51.91%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
13.63 THB
Durchschnittlicher Profit:
170.65 THB
Durchschnittlicher Verlust:
-68.54 THB
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-844.23 THB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-844.23 THB (11)
Wachstum pro Monat :
-24.05%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
289.62 THB
Maximaler:
1 061.48 THB (26.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.47% (485.30 THB)
Kapital:
32.70% (943.24 THB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUDm 17
EURUSDm 17
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
XAUUSDm 9
GBPJPYm 7
USDCADm 7
GBPAUDm 7
GBPUSDm 5
AUDJPYm 5
AUDCHFm 5
CADCHFm 4
AUDCADm 4
EURGBPm 4
USDJPYm 3
GBPCADm 3
EURCADm 3
CADJPYm 3
GBPNZDm 2
EURJPYm 2
EURCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUDm 23
EURUSDm 6
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
XAUUSDm 1
GBPJPYm 11
USDCADm -8
GBPAUDm -2
GBPUSDm -9
AUDJPYm -9
AUDCHFm 19
CADCHFm -10
AUDCADm 0
EURGBPm 12
USDJPYm 1
GBPCADm -5
EURCADm 5
CADJPYm -4
GBPNZDm -2
EURJPYm -5
EURCHFm -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUDm 3.5K
EURUSDm 590
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
XAUUSDm 4.8K
GBPJPYm 1.8K
USDCADm -750
GBPAUDm -215
GBPUSDm -672
AUDJPYm -1.3K
AUDCHFm 1.5K
CADCHFm -698
AUDCADm 437
EURGBPm 952
USDJPYm 106
GBPCADm -644
EURCADm 702
CADJPYm -594
GBPNZDm -273
EURJPYm -713
EURCHFm -230
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +504.56 THB
Schlechtester Trade: -352 THB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 106.63 THB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -844.23 THB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


Keine Bewertungen
2025.12.24 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Break Retrace Go
30 USD pro Monat
162%
0
0
USD
2.9K
THB
11
0%
131
34%
93%
1.30
13.63
THB
37%
1:500
