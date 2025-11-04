SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Break Retrace Go
Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 162%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
45 (34.35%)
Transacciones Irrentables:
86 (65.65%)
Mejor transacción:
504.56 THB
Peor transacción:
-351.57 THB
Beneficio Bruto:
7 679.26 THB (45 638 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (1 106.63 THB)
Beneficio máximo consecutivo:
1 106.63 THB (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
92.96%
Carga máxima del depósito:
33.95%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.68
Transacciones Largas:
63 (48.09%)
Transacciones Cortas:
68 (51.91%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
13.63 THB
Beneficio medio:
170.65 THB
Pérdidas medias:
-68.54 THB
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-844.23 THB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-844.23 THB (11)
Crecimiento al mes:
-24.05%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
289.62 THB
Máxima:
1 061.48 THB (26.90%)
Reducción relativa:
De balance:
37.47% (485.30 THB)
De fondos:
32.70% (943.24 THB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUDm 17
EURUSDm 17
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
XAUUSDm 9
GBPJPYm 7
USDCADm 7
GBPAUDm 7
GBPUSDm 5
AUDJPYm 5
AUDCHFm 5
CADCHFm 4
AUDCADm 4
EURGBPm 4
USDJPYm 3
GBPCADm 3
EURCADm 3
CADJPYm 3
GBPNZDm 2
EURJPYm 2
EURCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUDm 23
EURUSDm 6
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
XAUUSDm 1
GBPJPYm 11
USDCADm -8
GBPAUDm -2
GBPUSDm -9
AUDJPYm -9
AUDCHFm 19
CADCHFm -10
AUDCADm 0
EURGBPm 12
USDJPYm 1
GBPCADm -5
EURCADm 5
CADJPYm -4
GBPNZDm -2
EURJPYm -5
EURCHFm -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUDm 3.5K
EURUSDm 590
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
XAUUSDm 4.8K
GBPJPYm 1.8K
USDCADm -750
GBPAUDm -215
GBPUSDm -672
AUDJPYm -1.3K
AUDCHFm 1.5K
CADCHFm -698
AUDCADm 437
EURGBPm 952
USDJPYm 106
GBPCADm -644
EURCADm 702
CADJPYm -594
GBPNZDm -273
EURJPYm -713
EURCHFm -230
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +504.56 THB
Peor transacción: -352 THB
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 106.63 THB
Pérdidas máximas consecutivas: -844.23 THB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


2025.12.24 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
