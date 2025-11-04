- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
45 (34.35%)
Transacciones Irrentables:
86 (65.65%)
Mejor transacción:
504.56 THB
Peor transacción:
-351.57 THB
Beneficio Bruto:
7 679.26 THB (45 638 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (1 106.63 THB)
Beneficio máximo consecutivo:
1 106.63 THB (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
92.96%
Carga máxima del depósito:
33.95%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.68
Transacciones Largas:
63 (48.09%)
Transacciones Cortas:
68 (51.91%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
13.63 THB
Beneficio medio:
170.65 THB
Pérdidas medias:
-68.54 THB
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-844.23 THB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-844.23 THB (11)
Crecimiento al mes:
-24.05%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
289.62 THB
Máxima:
1 061.48 THB (26.90%)
Reducción relativa:
De balance:
37.47% (485.30 THB)
De fondos:
32.70% (943.24 THB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUDm
|17
|EURUSDm
|17
|AUDUSDm
|12
|USDCHFm
|11
|XAUUSDm
|9
|GBPJPYm
|7
|USDCADm
|7
|GBPAUDm
|7
|GBPUSDm
|5
|AUDJPYm
|5
|AUDCHFm
|5
|CADCHFm
|4
|AUDCADm
|4
|EURGBPm
|4
|USDJPYm
|3
|GBPCADm
|3
|EURCADm
|3
|CADJPYm
|3
|GBPNZDm
|2
|EURJPYm
|2
|EURCHFm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUDm
|23
|EURUSDm
|6
|AUDUSDm
|27
|USDCHFm
|8
|XAUUSDm
|1
|GBPJPYm
|11
|USDCADm
|-8
|GBPAUDm
|-2
|GBPUSDm
|-9
|AUDJPYm
|-9
|AUDCHFm
|19
|CADCHFm
|-10
|AUDCADm
|0
|EURGBPm
|12
|USDJPYm
|1
|GBPCADm
|-5
|EURCADm
|5
|CADJPYm
|-4
|GBPNZDm
|-2
|EURJPYm
|-5
|EURCHFm
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUDm
|3.5K
|EURUSDm
|590
|AUDUSDm
|1.7K
|USDCHFm
|1K
|XAUUSDm
|4.8K
|GBPJPYm
|1.8K
|USDCADm
|-750
|GBPAUDm
|-215
|GBPUSDm
|-672
|AUDJPYm
|-1.3K
|AUDCHFm
|1.5K
|CADCHFm
|-698
|AUDCADm
|437
|EURGBPm
|952
|USDJPYm
|106
|GBPCADm
|-644
|EURCADm
|702
|CADJPYm
|-594
|GBPNZDm
|-273
|EURJPYm
|-713
|EURCHFm
|-230
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +504.56 THB
Peor transacción: -352 THB
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 106.63 THB
Pérdidas máximas consecutivas: -844.23 THB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
162%
0
0
USD
USD
2.9K
THB
THB
11
0%
131
34%
93%
1.30
13.63
THB
THB
37%
1:500