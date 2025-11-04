СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Break Retrace Go
Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 162%
Exness-MT5Real15
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
45 (34.35%)
Убыточных трейдов:
86 (65.65%)
Лучший трейд:
504.56 THB
Худший трейд:
-351.57 THB
Общая прибыль:
7 679.26 THB (45 638 pips)
Общий убыток:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 106.63 THB)
Макс. прибыль в серии:
1 106.63 THB (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
91.96%
Макс. загрузка депозита:
33.95%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
63 (48.09%)
Коротких трейдов:
68 (51.91%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
13.63 THB
Средняя прибыль:
170.65 THB
Средний убыток:
-68.54 THB
Макс. серия проигрышей:
11 (-844.23 THB)
Макс. убыток в серии:
-844.23 THB (11)
Прирост в месяц:
-24.05%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
289.62 THB
Максимальная:
1 061.48 THB (26.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.47% (485.30 THB)
По эквити:
32.70% (943.24 THB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUDm 17
EURUSDm 17
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
XAUUSDm 9
GBPJPYm 7
USDCADm 7
GBPAUDm 7
GBPUSDm 5
AUDJPYm 5
AUDCHFm 5
CADCHFm 4
AUDCADm 4
EURGBPm 4
USDJPYm 3
GBPCADm 3
EURCADm 3
CADJPYm 3
GBPNZDm 2
EURJPYm 2
EURCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUDm 23
EURUSDm 6
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
XAUUSDm 1
GBPJPYm 11
USDCADm -8
GBPAUDm -2
GBPUSDm -9
AUDJPYm -9
AUDCHFm 19
CADCHFm -10
AUDCADm 0
EURGBPm 12
USDJPYm 1
GBPCADm -5
EURCADm 5
CADJPYm -4
GBPNZDm -2
EURJPYm -5
EURCHFm -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUDm 3.5K
EURUSDm 590
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
XAUUSDm 4.8K
GBPJPYm 1.8K
USDCADm -750
GBPAUDm -215
GBPUSDm -672
AUDJPYm -1.3K
AUDCHFm 1.5K
CADCHFm -698
AUDCADm 437
EURGBPm 952
USDJPYm 106
GBPCADm -644
EURCADm 702
CADJPYm -594
GBPNZDm -273
EURJPYm -713
EURCHFm -230
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +504.56 THB
Худший трейд: -352 THB
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 106.63 THB
Макс. убыток в серии: -844.23 THB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


Нет отзывов
2025.12.24 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Break Retrace Go
30 USD в месяц
162%
0
0
USD
2.9K
THB
11
0%
131
34%
92%
1.30
13.63
THB
37%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.