Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
45 (34.35%)
Убыточных трейдов:
86 (65.65%)
Лучший трейд:
504.56 THB
Худший трейд:
-351.57 THB
Общая прибыль:
7 679.26 THB (45 638 pips)
Общий убыток:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 106.63 THB)
Макс. прибыль в серии:
1 106.63 THB (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
91.96%
Макс. загрузка депозита:
33.95%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
63 (48.09%)
Коротких трейдов:
68 (51.91%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
13.63 THB
Средняя прибыль:
170.65 THB
Средний убыток:
-68.54 THB
Макс. серия проигрышей:
11 (-844.23 THB)
Макс. убыток в серии:
-844.23 THB (11)
Прирост в месяц:
-24.05%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
289.62 THB
Максимальная:
1 061.48 THB (26.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.47% (485.30 THB)
По эквити:
32.70% (943.24 THB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUDm
|17
|EURUSDm
|17
|AUDUSDm
|12
|USDCHFm
|11
|XAUUSDm
|9
|GBPJPYm
|7
|USDCADm
|7
|GBPAUDm
|7
|GBPUSDm
|5
|AUDJPYm
|5
|AUDCHFm
|5
|CADCHFm
|4
|AUDCADm
|4
|EURGBPm
|4
|USDJPYm
|3
|GBPCADm
|3
|EURCADm
|3
|CADJPYm
|3
|GBPNZDm
|2
|EURJPYm
|2
|EURCHFm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUDm
|23
|EURUSDm
|6
|AUDUSDm
|27
|USDCHFm
|8
|XAUUSDm
|1
|GBPJPYm
|11
|USDCADm
|-8
|GBPAUDm
|-2
|GBPUSDm
|-9
|AUDJPYm
|-9
|AUDCHFm
|19
|CADCHFm
|-10
|AUDCADm
|0
|EURGBPm
|12
|USDJPYm
|1
|GBPCADm
|-5
|EURCADm
|5
|CADJPYm
|-4
|GBPNZDm
|-2
|EURJPYm
|-5
|EURCHFm
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUDm
|3.5K
|EURUSDm
|590
|AUDUSDm
|1.7K
|USDCHFm
|1K
|XAUUSDm
|4.8K
|GBPJPYm
|1.8K
|USDCADm
|-750
|GBPAUDm
|-215
|GBPUSDm
|-672
|AUDJPYm
|-1.3K
|AUDCHFm
|1.5K
|CADCHFm
|-698
|AUDCADm
|437
|EURGBPm
|952
|USDJPYm
|106
|GBPCADm
|-644
|EURCADm
|702
|CADJPYm
|-594
|GBPNZDm
|-273
|EURJPYm
|-713
|EURCHFm
|-230
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +504.56 THB
Худший трейд: -352 THB
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 106.63 THB
Макс. убыток в серии: -844.23 THB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
Нет отзывов
