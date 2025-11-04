- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
29 (37.17%)
Perte trades:
49 (62.82%)
Meilleure transaction:
504.56 THB
Pire transaction:
-351.57 THB
Bénéfice brut:
4 995.51 THB (36 387 pips)
Perte brute:
-3 174.72 THB (21 084 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1 106.63 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 106.63 THB (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.26%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
36 (46.15%)
Courts trades:
42 (53.85%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
23.34 THB
Bénéfice moyen:
172.26 THB
Perte moyenne:
-64.79 THB
Pertes consécutives maximales:
7 (-516.49 THB)
Perte consécutive maximale:
-516.49 THB (7)
Croissance mensuelle:
134.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
289.62 THB
Maximal:
773.50 THB (34.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.47% (485.30 THB)
Par fonds propres:
3.91% (108.04 THB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSDm
|12
|USDCHFm
|11
|EURAUDm
|8
|XAUUSDm
|8
|GBPUSDm
|5
|AUDJPYm
|5
|USDCADm
|4
|AUDCADm
|4
|GBPJPYm
|3
|EURUSDm
|3
|CADCHFm
|3
|GBPCADm
|2
|GBPNZDm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|2
|AUDCHFm
|2
|USDJPYm
|1
|EURGBPm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSDm
|27
|USDCHFm
|8
|EURAUDm
|22
|XAUUSDm
|11
|GBPUSDm
|-9
|AUDJPYm
|-9
|USDCADm
|-4
|AUDCADm
|0
|GBPJPYm
|23
|EURUSDm
|-1
|CADCHFm
|-5
|GBPCADm
|-4
|GBPNZDm
|-2
|GBPAUDm
|-8
|EURCADm
|8
|AUDCHFm
|5
|USDJPYm
|-2
|EURGBPm
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSDm
|1.7K
|USDCHFm
|1K
|EURAUDm
|3.3K
|XAUUSDm
|9.4K
|GBPUSDm
|-672
|AUDJPYm
|-1.3K
|USDCADm
|-480
|AUDCADm
|437
|GBPJPYm
|3.2K
|EURUSDm
|-115
|CADCHFm
|-371
|GBPCADm
|-548
|GBPNZDm
|-273
|GBPAUDm
|-1.1K
|EURCADm
|1.2K
|AUDCHFm
|401
|USDJPYm
|-257
|EURGBPm
|-225
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +504.56 THB
Pire transaction: -352 THB
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 106.63 THB
Perte consécutive maximale: -516.49 THB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
