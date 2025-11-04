SignauxSections
Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 166%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
29 (37.17%)
Perte trades:
49 (62.82%)
Meilleure transaction:
504.56 THB
Pire transaction:
-351.57 THB
Bénéfice brut:
4 995.51 THB (36 387 pips)
Perte brute:
-3 174.72 THB (21 084 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1 106.63 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 106.63 THB (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.26%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
36 (46.15%)
Courts trades:
42 (53.85%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
23.34 THB
Bénéfice moyen:
172.26 THB
Perte moyenne:
-64.79 THB
Pertes consécutives maximales:
7 (-516.49 THB)
Perte consécutive maximale:
-516.49 THB (7)
Croissance mensuelle:
134.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
289.62 THB
Maximal:
773.50 THB (34.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.47% (485.30 THB)
Par fonds propres:
3.91% (108.04 THB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
EURAUDm 8
XAUUSDm 8
GBPUSDm 5
AUDJPYm 5
USDCADm 4
AUDCADm 4
GBPJPYm 3
EURUSDm 3
CADCHFm 3
GBPCADm 2
GBPNZDm 2
GBPAUDm 2
EURCADm 2
AUDCHFm 2
USDJPYm 1
EURGBPm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
EURAUDm 22
XAUUSDm 11
GBPUSDm -9
AUDJPYm -9
USDCADm -4
AUDCADm 0
GBPJPYm 23
EURUSDm -1
CADCHFm -5
GBPCADm -4
GBPNZDm -2
GBPAUDm -8
EURCADm 8
AUDCHFm 5
USDJPYm -2
EURGBPm -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
EURAUDm 3.3K
XAUUSDm 9.4K
GBPUSDm -672
AUDJPYm -1.3K
USDCADm -480
AUDCADm 437
GBPJPYm 3.2K
EURUSDm -115
CADCHFm -371
GBPCADm -548
GBPNZDm -273
GBPAUDm -1.1K
EURCADm 1.2K
AUDCHFm 401
USDJPYm -257
EURGBPm -225
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +504.56 THB
Pire transaction: -352 THB
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 106.63 THB
Perte consécutive maximale: -516.49 THB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


Aucun avis
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

