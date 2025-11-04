시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Break Retrace Go
Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 205%
Exness-MT5Real15
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
134
이익 거래:
48 (35.82%)
손실 거래:
86 (64.18%)
최고의 거래:
504.56 THB
최악의 거래:
-351.57 THB
총 수익:
8 149.37 THB (47 142 pips)
총 손실:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
연속 최대 이익:
4 (1 106.63 THB)
연속 최대 이익:
1 106.63 THB (4)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
93.96%
최대 입금량:
33.95%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.12
롱(주식매수):
63 (47.01%)
숏(주식차입매도):
71 (52.99%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
16.83 THB
평균 이익:
169.78 THB
평균 손실:
-68.54 THB
연속 최대 손실:
11 (-844.23 THB)
연속 최대 손실:
-844.23 THB (11)
월별 성장률:
3.89%
연간 예측:
47.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
289.62 THB
최대한의:
1 061.48 THB (26.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.47% (485.30 THB)
자본금별:
32.70% (943.24 THB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDm 20
EURAUDm 17
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
XAUUSDm 9
GBPJPYm 7
USDCADm 7
GBPAUDm 7
GBPUSDm 5
AUDJPYm 5
AUDCHFm 5
CADCHFm 4
AUDCADm 4
EURGBPm 4
USDJPYm 3
GBPCADm 3
EURCADm 3
CADJPYm 3
GBPNZDm 2
EURJPYm 2
EURCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDm 21
EURAUDm 23
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
XAUUSDm 1
GBPJPYm 11
USDCADm -8
GBPAUDm -2
GBPUSDm -9
AUDJPYm -9
AUDCHFm 19
CADCHFm -10
AUDCADm 0
EURGBPm 12
USDJPYm 1
GBPCADm -5
EURCADm 5
CADJPYm -4
GBPNZDm -2
EURJPYm -5
EURCHFm -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDm 2.1K
EURAUDm 3.5K
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
XAUUSDm 4.8K
GBPJPYm 1.8K
USDCADm -750
GBPAUDm -215
GBPUSDm -672
AUDJPYm -1.3K
AUDCHFm 1.5K
CADCHFm -698
AUDCADm 437
EURGBPm 952
USDJPYm 106
GBPCADm -644
EURCADm 702
CADJPYm -594
GBPNZDm -273
EURJPYm -713
EURCHFm -230
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +504.56 THB
최악의 거래: -352 THB
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 106.63 THB
연속 최대 손실: -844.23 THB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


리뷰 없음
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
