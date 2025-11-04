- 자본
- 축소
트레이드:
134
이익 거래:
48 (35.82%)
손실 거래:
86 (64.18%)
최고의 거래:
504.56 THB
최악의 거래:
-351.57 THB
총 수익:
8 149.37 THB (47 142 pips)
총 손실:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
연속 최대 이익:
4 (1 106.63 THB)
연속 최대 이익:
1 106.63 THB (4)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
93.96%
최대 입금량:
33.95%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.12
롱(주식매수):
63 (47.01%)
숏(주식차입매도):
71 (52.99%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
16.83 THB
평균 이익:
169.78 THB
평균 손실:
-68.54 THB
연속 최대 손실:
11 (-844.23 THB)
연속 최대 손실:
-844.23 THB (11)
월별 성장률:
3.89%
연간 예측:
47.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
289.62 THB
최대한의:
1 061.48 THB (26.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.47% (485.30 THB)
자본금별:
32.70% (943.24 THB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|20
|EURAUDm
|17
|AUDUSDm
|12
|USDCHFm
|11
|XAUUSDm
|9
|GBPJPYm
|7
|USDCADm
|7
|GBPAUDm
|7
|GBPUSDm
|5
|AUDJPYm
|5
|AUDCHFm
|5
|CADCHFm
|4
|AUDCADm
|4
|EURGBPm
|4
|USDJPYm
|3
|GBPCADm
|3
|EURCADm
|3
|CADJPYm
|3
|GBPNZDm
|2
|EURJPYm
|2
|EURCHFm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDm
|21
|EURAUDm
|23
|AUDUSDm
|27
|USDCHFm
|8
|XAUUSDm
|1
|GBPJPYm
|11
|USDCADm
|-8
|GBPAUDm
|-2
|GBPUSDm
|-9
|AUDJPYm
|-9
|AUDCHFm
|19
|CADCHFm
|-10
|AUDCADm
|0
|EURGBPm
|12
|USDJPYm
|1
|GBPCADm
|-5
|EURCADm
|5
|CADJPYm
|-4
|GBPNZDm
|-2
|EURJPYm
|-5
|EURCHFm
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDm
|2.1K
|EURAUDm
|3.5K
|AUDUSDm
|1.7K
|USDCHFm
|1K
|XAUUSDm
|4.8K
|GBPJPYm
|1.8K
|USDCADm
|-750
|GBPAUDm
|-215
|GBPUSDm
|-672
|AUDJPYm
|-1.3K
|AUDCHFm
|1.5K
|CADCHFm
|-698
|AUDCADm
|437
|EURGBPm
|952
|USDJPYm
|106
|GBPCADm
|-644
|EURCADm
|702
|CADJPYm
|-594
|GBPNZDm
|-273
|EURJPYm
|-713
|EURCHFm
|-230
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +504.56 THB
최악의 거래: -352 THB
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 106.63 THB
연속 최대 손실: -844.23 THB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
205%
0
0
USD
USD
3.4K
THB
THB
15
0%
134
35%
94%
1.38
16.83
THB
THB
37%
1:500