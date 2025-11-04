SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Break Retrace Go
Kitthanaphat Boonsong

Break Retrace Go

Kitthanaphat Boonsong
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 162%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
45 (34.35%)
Negociações com perda:
86 (65.65%)
Melhor negociação:
504.56 THB
Pior negociação:
-351.57 THB
Lucro bruto:
7 679.26 THB (45 638 pips)
Perda bruta:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 106.63 THB)
Máximo lucro consecutivo:
1 106.63 THB (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
92.96%
Depósito máximo carregado:
33.95%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
63 (48.09%)
Negociações curtas:
68 (51.91%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
13.63 THB
Lucro médio:
170.65 THB
Perda média:
-68.54 THB
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-844.23 THB)
Máxima perda consecutiva:
-844.23 THB (11)
Crescimento mensal:
-24.05%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
289.62 THB
Máximo:
1 061.48 THB (26.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.47% (485.30 THB)
Pelo Capital Líquido:
32.70% (943.24 THB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUDm 17
EURUSDm 17
AUDUSDm 12
USDCHFm 11
XAUUSDm 9
GBPJPYm 7
USDCADm 7
GBPAUDm 7
GBPUSDm 5
AUDJPYm 5
AUDCHFm 5
CADCHFm 4
AUDCADm 4
EURGBPm 4
USDJPYm 3
GBPCADm 3
EURCADm 3
CADJPYm 3
GBPNZDm 2
EURJPYm 2
EURCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUDm 23
EURUSDm 6
AUDUSDm 27
USDCHFm 8
XAUUSDm 1
GBPJPYm 11
USDCADm -8
GBPAUDm -2
GBPUSDm -9
AUDJPYm -9
AUDCHFm 19
CADCHFm -10
AUDCADm 0
EURGBPm 12
USDJPYm 1
GBPCADm -5
EURCADm 5
CADJPYm -4
GBPNZDm -2
EURJPYm -5
EURCHFm -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUDm 3.5K
EURUSDm 590
AUDUSDm 1.7K
USDCHFm 1K
XAUUSDm 4.8K
GBPJPYm 1.8K
USDCADm -750
GBPAUDm -215
GBPUSDm -672
AUDJPYm -1.3K
AUDCHFm 1.5K
CADCHFm -698
AUDCADm 437
EURGBPm 952
USDJPYm 106
GBPCADm -644
EURCADm 702
CADJPYm -594
GBPNZDm -273
EURJPYm -713
EURCHFm -230
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +504.56 THB
Pior negociação: -352 THB
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 106.63 THB
Máxima perda consecutiva: -844.23 THB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.


Sem comentários
2025.12.24 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
