- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
45 (34.35%)
Negociações com perda:
86 (65.65%)
Melhor negociação:
504.56 THB
Pior negociação:
-351.57 THB
Lucro bruto:
7 679.26 THB (45 638 pips)
Perda bruta:
-5 894.25 THB (34 726 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 106.63 THB)
Máximo lucro consecutivo:
1 106.63 THB (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
92.96%
Depósito máximo carregado:
33.95%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
63 (48.09%)
Negociações curtas:
68 (51.91%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
13.63 THB
Lucro médio:
170.65 THB
Perda média:
-68.54 THB
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-844.23 THB)
Máxima perda consecutiva:
-844.23 THB (11)
Crescimento mensal:
-24.05%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
289.62 THB
Máximo:
1 061.48 THB (26.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.47% (485.30 THB)
Pelo Capital Líquido:
32.70% (943.24 THB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUDm
|17
|EURUSDm
|17
|AUDUSDm
|12
|USDCHFm
|11
|XAUUSDm
|9
|GBPJPYm
|7
|USDCADm
|7
|GBPAUDm
|7
|GBPUSDm
|5
|AUDJPYm
|5
|AUDCHFm
|5
|CADCHFm
|4
|AUDCADm
|4
|EURGBPm
|4
|USDJPYm
|3
|GBPCADm
|3
|EURCADm
|3
|CADJPYm
|3
|GBPNZDm
|2
|EURJPYm
|2
|EURCHFm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUDm
|23
|EURUSDm
|6
|AUDUSDm
|27
|USDCHFm
|8
|XAUUSDm
|1
|GBPJPYm
|11
|USDCADm
|-8
|GBPAUDm
|-2
|GBPUSDm
|-9
|AUDJPYm
|-9
|AUDCHFm
|19
|CADCHFm
|-10
|AUDCADm
|0
|EURGBPm
|12
|USDJPYm
|1
|GBPCADm
|-5
|EURCADm
|5
|CADJPYm
|-4
|GBPNZDm
|-2
|EURJPYm
|-5
|EURCHFm
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUDm
|3.5K
|EURUSDm
|590
|AUDUSDm
|1.7K
|USDCHFm
|1K
|XAUUSDm
|4.8K
|GBPJPYm
|1.8K
|USDCADm
|-750
|GBPAUDm
|-215
|GBPUSDm
|-672
|AUDJPYm
|-1.3K
|AUDCHFm
|1.5K
|CADCHFm
|-698
|AUDCADm
|437
|EURGBPm
|952
|USDJPYm
|106
|GBPCADm
|-644
|EURCADm
|702
|CADJPYm
|-594
|GBPNZDm
|-273
|EURJPYm
|-713
|EURCHFm
|-230
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +504.56 THB
Pior negociação: -352 THB
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 106.63 THB
Máxima perda consecutiva: -844.23 THB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
This account is for tracking and recording my trading performance only.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
I take no responsibility for any losses that may occur from copying or following this account.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
162%
0
0
USD
USD
2.9K
THB
THB
11
0%
131
34%
93%
1.30
13.63
THB
THB
37%
1:500