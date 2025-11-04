SinyallerBölümler
KA TRADING STRATEGIES LTD

Gold Merchant

KA TRADING STRATEGIES LTD
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
244 (70.31%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (29.68%)
En iyi işlem:
24.53 GBP
En kötü işlem:
-16.98 GBP
Brüt kâr:
495.20 GBP (58 722 pips)
Brüt zarar:
-371.35 GBP (21 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (44.16 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
56.03 GBP (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
20.84%
Maks. mevduat yükü:
24.50%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
308
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
153 (44.09%)
Satış işlemleri:
194 (55.91%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.36 GBP
Ortalama kâr:
2.03 GBP
Ortalama zarar:
-3.61 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-31.96 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-48.81 GBP (6)
Aylık büyüme:
72.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 GBP
Maksimum:
114.97 GBP (14.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.30% (115.10 GBP)
Varlığa göre:
10.59% (19.98 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 288
GBPUSD 51
BTCUSD 3
NZDUSD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USTEC 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 151
GBPUSD -23
BTCUSD 2
NZDUSD 9
USDCAD 0
CADJPY 22
USTEC 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 883
BTCUSD 18K
NZDUSD 158
USDCAD 11
CADJPY 185
USTEC 200
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.53 GBP
En kötü işlem: -17 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +44.16 GBP
Maksimum ardışık zarar: -31.96 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Earnex-Trade
0.00 × 22
Exness-MT5Real3
0.05 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 18
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 880
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.


İnceleme yok
2025.11.04 12:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.