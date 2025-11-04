- Büyüme
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
244 (70.31%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (29.68%)
En iyi işlem:
24.53 GBP
En kötü işlem:
-16.98 GBP
Brüt kâr:
495.20 GBP (58 722 pips)
Brüt zarar:
-371.35 GBP (21 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (44.16 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
56.03 GBP (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
20.84%
Maks. mevduat yükü:
24.50%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
308
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
153 (44.09%)
Satış işlemleri:
194 (55.91%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.36 GBP
Ortalama kâr:
2.03 GBP
Ortalama zarar:
-3.61 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-31.96 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-48.81 GBP (6)
Aylık büyüme:
72.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 GBP
Maksimum:
114.97 GBP (14.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.30% (115.10 GBP)
Varlığa göre:
10.59% (19.98 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|151
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|2
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|18K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.53 GBP
En kötü işlem: -17 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +44.16 GBP
Maksimum ardışık zarar: -31.96 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
İnceleme yok
