- 자본
- 축소
트레이드:
703
이익 거래:
477 (67.85%)
손실 거래:
226 (32.15%)
최고의 거래:
26.91 GBP
최악의 거래:
-20.54 GBP
총 수익:
950.11 GBP (279 098 pips)
총 손실:
-976.47 GBP (158 778 pips)
연속 최대 이익:
44 (44.16 GBP)
연속 최대 이익:
70.26 GBP (20)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
5.67%
최대 입금량:
115.13%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
301 (42.82%)
숏(주식차입매도):
402 (57.18%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.04 GBP
평균 이익:
1.99 GBP
평균 손실:
-4.32 GBP
연속 최대 손실:
14 (-175.99 GBP)
연속 최대 손실:
-175.99 GBP (14)
월별 성장률:
5.92%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
50.77 GBP
최대한의:
268.28 GBP (30.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
94.95% (268.25 GBP)
자본금별:
68.57% (134.90 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|616
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|31
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-52
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|10
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|107K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.91 GBP
최악의 거래: -21 GBP
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +44.16 GBP
연속 최대 손실: -175.99 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
리뷰 없음
