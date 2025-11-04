- Прирост
Всего трейдов:
701
Прибыльных трейдов:
476 (67.90%)
Убыточных трейдов:
225 (32.10%)
Лучший трейд:
26.91 GBP
Худший трейд:
-20.54 GBP
Общая прибыль:
941.70 GBP (277 954 pips)
Общий убыток:
-967.15 GBP (157 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (44.16 GBP)
Макс. прибыль в серии:
70.26 GBP (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
5.67%
Макс. загрузка депозита:
115.13%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
299 (42.65%)
Коротких трейдов:
402 (57.35%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.04 GBP
Средняя прибыль:
1.98 GBP
Средний убыток:
-4.30 GBP
Макс. серия проигрышей:
14 (-175.99 GBP)
Макс. убыток в серии:
-175.99 GBP (14)
Прирост в месяц:
8.42%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.77 GBP
Максимальная:
268.28 GBP (30.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.95% (268.25 GBP)
По эквити:
68.57% (134.90 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|614
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|31
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-51
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|10
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|107K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 254
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
Нет отзывов
