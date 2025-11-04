СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Merchant
KA TRADING STRATEGIES LTD

Gold Merchant

KA TRADING STRATEGIES LTD
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
701
Прибыльных трейдов:
476 (67.90%)
Убыточных трейдов:
225 (32.10%)
Лучший трейд:
26.91 GBP
Худший трейд:
-20.54 GBP
Общая прибыль:
941.70 GBP (277 954 pips)
Общий убыток:
-967.15 GBP (157 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (44.16 GBP)
Макс. прибыль в серии:
70.26 GBP (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
5.67%
Макс. загрузка депозита:
115.13%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
299 (42.65%)
Коротких трейдов:
402 (57.35%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.04 GBP
Средняя прибыль:
1.98 GBP
Средний убыток:
-4.30 GBP
Макс. серия проигрышей:
14 (-175.99 GBP)
Макс. убыток в серии:
-175.99 GBP (14)
Прирост в месяц:
8.42%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.77 GBP
Максимальная:
268.28 GBP (30.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.95% (268.25 GBP)
По эквити:
68.57% (134.90 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 614
GBPUSD 51
BTCUSD 31
NZDUSD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USTEC 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -51
GBPUSD -23
BTCUSD 10
NZDUSD 9
USDCAD 0
CADJPY 22
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD 883
BTCUSD 107K
NZDUSD 158
USDCAD 11
CADJPY 185
USTEC 200
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.91 GBP
Худший трейд: -21 GBP
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +44.16 GBP
Макс. убыток в серии: -175.99 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 18
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.67 × 254
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.


Нет отзывов
2026.01.05 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 09:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 09:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 12:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Merchant
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
40
GBP
10
2%
701
67%
6%
0.97
-0.04
GBP
95%
1:500
Копировать

