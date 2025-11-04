- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
701
盈利交易:
476 (67.90%)
亏损交易:
225 (32.10%)
最好交易:
26.91 GBP
最差交易:
-20.54 GBP
毛利:
941.70 GBP (277 954 pips)
毛利亏损:
-967.15 GBP (157 528 pips)
最大连续赢利:
44 (44.16 GBP)
最大连续盈利:
70.26 GBP (20)
夏普比率:
0.01
交易活动:
5.67%
最大入金加载:
115.13%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
-0.09
长期交易:
299 (42.65%)
短期交易:
402 (57.35%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.04 GBP
平均利润:
1.98 GBP
平均损失:
-4.30 GBP
最大连续失误:
14 (-175.99 GBP)
最大连续亏损:
-175.99 GBP (14)
每月增长:
8.42%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
50.77 GBP
最大值:
268.28 GBP (30.40%)
相对跌幅:
结余:
94.95% (268.25 GBP)
净值:
68.57% (134.90 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|614
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|31
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-51
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|10
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|107K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.91 GBP
最差交易: -21 GBP
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +44.16 GBP
最大连续亏损: -175.99 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 246
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
