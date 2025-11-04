信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold Merchant
KA TRADING STRATEGIES LTD

Gold Merchant

KA TRADING STRATEGIES LTD
0条评论
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
701
盈利交易:
476 (67.90%)
亏损交易:
225 (32.10%)
最好交易:
26.91 GBP
最差交易:
-20.54 GBP
毛利:
941.70 GBP (277 954 pips)
毛利亏损:
-967.15 GBP (157 528 pips)
最大连续赢利:
44 (44.16 GBP)
最大连续盈利:
70.26 GBP (20)
夏普比率:
0.01
交易活动:
5.67%
最大入金加载:
115.13%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
-0.09
长期交易:
299 (42.65%)
短期交易:
402 (57.35%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.04 GBP
平均利润:
1.98 GBP
平均损失:
-4.30 GBP
最大连续失误:
14 (-175.99 GBP)
最大连续亏损:
-175.99 GBP (14)
每月增长:
8.42%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
50.77 GBP
最大值:
268.28 GBP (30.40%)
相对跌幅:
结余:
94.95% (268.25 GBP)
净值:
68.57% (134.90 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 614
GBPUSD 51
BTCUSD 31
NZDUSD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USTEC 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -51
GBPUSD -23
BTCUSD 10
NZDUSD 9
USDCAD 0
CADJPY 22
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD 883
BTCUSD 107K
NZDUSD 158
USDCAD 11
CADJPY 185
USTEC 200
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.91 GBP
最差交易: -21 GBP
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +44.16 GBP
最大连续亏损: -175.99 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 18
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 246
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
134 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.


没有评论
2026.01.02 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 09:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 09:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 12:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Merchant
每月30 USD
-64%
0
0
USD
40
GBP
10
2%
701
67%
6%
0.97
-0.04
GBP
95%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载