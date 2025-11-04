シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Merchant
KA TRADING STRATEGIES LTD

Gold Merchant

KA TRADING STRATEGIES LTD
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
701
利益トレード:
476 (67.90%)
損失トレード:
225 (32.10%)
ベストトレード:
26.91 GBP
最悪のトレード:
-20.54 GBP
総利益:
941.70 GBP (277 954 pips)
総損失:
-967.15 GBP (157 528 pips)
最大連続の勝ち:
44 (44.16 GBP)
最大連続利益:
70.26 GBP (20)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
5.67%
最大入金額:
115.13%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
299 (42.65%)
短いトレード:
402 (57.35%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.04 GBP
平均利益:
1.98 GBP
平均損失:
-4.30 GBP
最大連続の負け:
14 (-175.99 GBP)
最大連続損失:
-175.99 GBP (14)
月間成長:
8.42%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.77 GBP
最大の:
268.28 GBP (30.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.95% (268.25 GBP)
エクイティによる:
68.57% (134.90 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 614
GBPUSD 51
BTCUSD 31
NZDUSD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USTEC 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -51
GBPUSD -23
BTCUSD 10
NZDUSD 9
USDCAD 0
CADJPY 22
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD 883
BTCUSD 107K
NZDUSD 158
USDCAD 11
CADJPY 185
USTEC 200
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.91 GBP
最悪のトレード: -21 GBP
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +44.16 GBP
最大連続損失: -175.99 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 18
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 247
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
134 より多く...
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.


レビューなし
2026.01.02 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 09:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 09:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 12:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
