- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
701
利益トレード:
476 (67.90%)
損失トレード:
225 (32.10%)
ベストトレード:
26.91 GBP
最悪のトレード:
-20.54 GBP
総利益:
941.70 GBP (277 954 pips)
総損失:
-967.15 GBP (157 528 pips)
最大連続の勝ち:
44 (44.16 GBP)
最大連続利益:
70.26 GBP (20)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
5.67%
最大入金額:
115.13%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
299 (42.65%)
短いトレード:
402 (57.35%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.04 GBP
平均利益:
1.98 GBP
平均損失:
-4.30 GBP
最大連続の負け:
14 (-175.99 GBP)
最大連続損失:
-175.99 GBP (14)
月間成長:
8.42%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.77 GBP
最大の:
268.28 GBP (30.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.95% (268.25 GBP)
エクイティによる:
68.57% (134.90 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|614
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|31
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-51
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|10
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|107K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.91 GBP
最悪のトレード: -21 GBP
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +44.16 GBP
最大連続損失: -175.99 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 247
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
レビューなし
