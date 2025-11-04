- Croissance
Trades:
347
Bénéfice trades:
244 (70.31%)
Perte trades:
103 (29.68%)
Meilleure transaction:
24.53 GBP
Pire transaction:
-16.98 GBP
Bénéfice brut:
495.20 GBP (58 722 pips)
Perte brute:
-371.35 GBP (21 350 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (44.16 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
56.03 GBP (13)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
20.84%
Charge de dépôt maximale:
24.50%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
308
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
153 (44.09%)
Courts trades:
194 (55.91%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.36 GBP
Bénéfice moyen:
2.03 GBP
Perte moyenne:
-3.61 GBP
Pertes consécutives maximales:
9 (-31.96 GBP)
Perte consécutive maximale:
-48.81 GBP (6)
Croissance mensuelle:
72.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 GBP
Maximal:
114.97 GBP (14.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.30% (115.10 GBP)
Par fonds propres:
10.59% (19.98 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|151
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|2
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|18K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Meilleure transaction: +24.53 GBP
Pire transaction: -17 GBP
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +44.16 GBP
Perte consécutive maximale: -31.96 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Earnex-Trade
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real3
|0.05 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 880
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
72%
0
0
USD
USD
192
GBP
GBP
2
0%
347
70%
21%
1.33
0.36
GBP
GBP
14%
1:500