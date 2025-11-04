SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Merchant
KA TRADING STRATEGIES LTD

Gold Merchant

KA TRADING STRATEGIES LTD
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
347
Bénéfice trades:
244 (70.31%)
Perte trades:
103 (29.68%)
Meilleure transaction:
24.53 GBP
Pire transaction:
-16.98 GBP
Bénéfice brut:
495.20 GBP (58 722 pips)
Perte brute:
-371.35 GBP (21 350 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (44.16 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
56.03 GBP (13)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
20.84%
Charge de dépôt maximale:
24.50%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
308
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
153 (44.09%)
Courts trades:
194 (55.91%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.36 GBP
Bénéfice moyen:
2.03 GBP
Perte moyenne:
-3.61 GBP
Pertes consécutives maximales:
9 (-31.96 GBP)
Perte consécutive maximale:
-48.81 GBP (6)
Croissance mensuelle:
72.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 GBP
Maximal:
114.97 GBP (14.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.30% (115.10 GBP)
Par fonds propres:
10.59% (19.98 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 288
GBPUSD 51
BTCUSD 3
NZDUSD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USTEC 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 151
GBPUSD -23
BTCUSD 2
NZDUSD 9
USDCAD 0
CADJPY 22
USTEC 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 883
BTCUSD 18K
NZDUSD 158
USDCAD 11
CADJPY 185
USTEC 200
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.53 GBP
Pire transaction: -17 GBP
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +44.16 GBP
Perte consécutive maximale: -31.96 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Earnex-Trade
0.00 × 22
Exness-MT5Real3
0.05 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 18
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 880
128 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.


Aucun avis
2025.11.04 12:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Merchant
30 USD par mois
72%
0
0
USD
192
GBP
2
0%
347
70%
21%
1.33
0.36
GBP
14%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.