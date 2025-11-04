- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
701
Transacciones Rentables:
476 (67.90%)
Transacciones Irrentables:
225 (32.10%)
Mejor transacción:
26.91 GBP
Peor transacción:
-20.54 GBP
Beneficio Bruto:
941.70 GBP (277 954 pips)
Pérdidas Brutas:
-967.15 GBP (157 528 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (44.16 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
70.26 GBP (20)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
5.67%
Carga máxima del depósito:
115.13%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
-0.09
Transacciones Largas:
299 (42.65%)
Transacciones Cortas:
402 (57.35%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.04 GBP
Beneficio medio:
1.98 GBP
Pérdidas medias:
-4.30 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-175.99 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-175.99 GBP (14)
Crecimiento al mes:
8.42%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
50.77 GBP
Máxima:
268.28 GBP (30.40%)
Reducción relativa:
De balance:
94.95% (268.25 GBP)
De fondos:
68.57% (134.90 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|614
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|31
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-51
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|10
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|107K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.91 GBP
Peor transacción: -21 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +44.16 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -175.99 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 245
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
otros 134...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-64%
0
0
USD
USD
40
GBP
GBP
10
2%
701
67%
6%
0.97
-0.04
GBP
GBP
95%
1:500