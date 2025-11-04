SinaisSeções
KA TRADING STRATEGIES LTD

Gold Merchant

KA TRADING STRATEGIES LTD
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
701
Negociações com lucro:
476 (67.90%)
Negociações com perda:
225 (32.10%)
Melhor negociação:
26.91 GBP
Pior negociação:
-20.54 GBP
Lucro bruto:
941.70 GBP (277 954 pips)
Perda bruta:
-967.15 GBP (157 528 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (44.16 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
70.26 GBP (20)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
5.67%
Depósito máximo carregado:
115.13%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
299 (42.65%)
Negociações curtas:
402 (57.35%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.04 GBP
Lucro médio:
1.98 GBP
Perda média:
-4.30 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-175.99 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-175.99 GBP (14)
Crescimento mensal:
8.42%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.77 GBP
Máximo:
268.28 GBP (30.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
94.95% (268.25 GBP)
Pelo Capital Líquido:
68.57% (134.90 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 614
GBPUSD 51
BTCUSD 31
NZDUSD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USTEC 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -51
GBPUSD -23
BTCUSD 10
NZDUSD 9
USDCAD 0
CADJPY 22
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD 883
BTCUSD 107K
NZDUSD 158
USDCAD 11
CADJPY 185
USTEC 200
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.91 GBP
Pior negociação: -21 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +44.16 GBP
Máxima perda consecutiva: -175.99 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 18
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 246
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
134 mais ...
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.


2026.01.02 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 09:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 09:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 12:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
