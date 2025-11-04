- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
701
Negociações com lucro:
476 (67.90%)
Negociações com perda:
225 (32.10%)
Melhor negociação:
26.91 GBP
Pior negociação:
-20.54 GBP
Lucro bruto:
941.70 GBP (277 954 pips)
Perda bruta:
-967.15 GBP (157 528 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (44.16 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
70.26 GBP (20)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
5.67%
Depósito máximo carregado:
115.13%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
299 (42.65%)
Negociações curtas:
402 (57.35%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.04 GBP
Lucro médio:
1.98 GBP
Perda média:
-4.30 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-175.99 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-175.99 GBP (14)
Crescimento mensal:
8.42%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.77 GBP
Máximo:
268.28 GBP (30.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
94.95% (268.25 GBP)
Pelo Capital Líquido:
68.57% (134.90 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|614
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|31
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-51
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|10
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|107K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.91 GBP
Pior negociação: -21 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +44.16 GBP
Máxima perda consecutiva: -175.99 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 246
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
134 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-64%
0
0
USD
USD
40
GBP
GBP
10
2%
701
67%
6%
0.97
-0.04
GBP
GBP
95%
1:500