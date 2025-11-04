SignaleKategorien
KA TRADING STRATEGIES LTD

Gold Merchant

KA TRADING STRATEGIES LTD
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
701
Gewinntrades:
476 (67.90%)
Verlusttrades:
225 (32.10%)
Bester Trade:
26.91 GBP
Schlechtester Trade:
-20.54 GBP
Bruttoprofit:
941.70 GBP (277 954 pips)
Bruttoverlust:
-967.15 GBP (157 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (44.16 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.26 GBP (20)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
5.67%
Max deposit load:
115.13%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
299 (42.65%)
Short-Positionen:
402 (57.35%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.04 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.98 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-4.30 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-175.99 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-175.99 GBP (14)
Wachstum pro Monat :
8.42%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.77 GBP
Maximaler:
268.28 GBP (30.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
94.95% (268.25 GBP)
Kapital:
68.57% (134.90 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 614
GBPUSD 51
BTCUSD 31
NZDUSD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USTEC 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -51
GBPUSD -23
BTCUSD 10
NZDUSD 9
USDCAD 0
CADJPY 22
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD 883
BTCUSD 107K
NZDUSD 158
USDCAD 11
CADJPY 185
USTEC 200
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.91 GBP
Schlechtester Trade: -21 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.16 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -175.99 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 18
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 248
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.


Keine Bewertungen
2026.01.02 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 09:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 09:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 12:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
