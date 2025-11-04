- Wachstum
Trades insgesamt:
701
Gewinntrades:
476 (67.90%)
Verlusttrades:
225 (32.10%)
Bester Trade:
26.91 GBP
Schlechtester Trade:
-20.54 GBP
Bruttoprofit:
941.70 GBP (277 954 pips)
Bruttoverlust:
-967.15 GBP (157 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (44.16 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.26 GBP (20)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
5.67%
Max deposit load:
115.13%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
299 (42.65%)
Short-Positionen:
402 (57.35%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.04 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.98 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-4.30 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-175.99 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-175.99 GBP (14)
Wachstum pro Monat :
8.42%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.77 GBP
Maximaler:
268.28 GBP (30.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
94.95% (268.25 GBP)
Kapital:
68.57% (134.90 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|614
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|31
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-51
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|10
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|107K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +26.91 GBP
Schlechtester Trade: -21 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.16 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -175.99 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 248
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-64%
0
0
USD
USD
40
GBP
GBP
10
2%
701
67%
6%
0.97
-0.04
GBP
GBP
95%
1:500