- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
329
Profit Trade:
230 (69.90%)
Loss Trade:
99 (30.09%)
Best Trade:
24.53 GBP
Worst Trade:
-16.98 GBP
Profitto lordo:
487.33 GBP (57 643 pips)
Perdita lorda:
-365.78 GBP (20 718 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (44.16 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
56.03 GBP (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
13.29%
Massimo carico di deposito:
16.79%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
291
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
136 (41.34%)
Short Trade:
193 (58.66%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.37 GBP
Profitto medio:
2.12 GBP
Perdita media:
-3.69 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-31.96 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-48.81 GBP (6)
Crescita mensile:
70.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 GBP
Massimale:
114.97 GBP (14.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.30% (115.10 GBP)
Per equità:
2.30% (4.30 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|GBPUSD
|51
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|148
|GBPUSD
|-23
|BTCUSD
|2
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|0
|CADJPY
|22
|USTEC
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|18K
|NZDUSD
|158
|USDCAD
|11
|CADJPY
|185
|USTEC
|200
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.53 GBP
Worst Trade: -17 GBP
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +44.16 GBP
Massima perdita consecutiva: -31.96 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Earnex-Trade
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real3
|0.05 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 880
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.
