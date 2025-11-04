SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Merchant
KA TRADING STRATEGIES LTD

Gold Merchant

KA TRADING STRATEGIES LTD
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
329
Profit Trade:
230 (69.90%)
Loss Trade:
99 (30.09%)
Best Trade:
24.53 GBP
Worst Trade:
-16.98 GBP
Profitto lordo:
487.33 GBP (57 643 pips)
Perdita lorda:
-365.78 GBP (20 718 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (44.16 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
56.03 GBP (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
13.29%
Massimo carico di deposito:
16.79%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
291
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
136 (41.34%)
Short Trade:
193 (58.66%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.37 GBP
Profitto medio:
2.12 GBP
Perdita media:
-3.69 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-31.96 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-48.81 GBP (6)
Crescita mensile:
70.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 GBP
Massimale:
114.97 GBP (14.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.30% (115.10 GBP)
Per equità:
2.30% (4.30 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 270
GBPUSD 51
BTCUSD 3
NZDUSD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USTEC 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 148
GBPUSD -23
BTCUSD 2
NZDUSD 9
USDCAD 0
CADJPY 22
USTEC 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 883
BTCUSD 18K
NZDUSD 158
USDCAD 11
CADJPY 185
USTEC 200
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.53 GBP
Worst Trade: -17 GBP
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +44.16 GBP
Massima perdita consecutiva: -31.96 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Earnex-Trade
0.00 × 22
Exness-MT5Real3
0.05 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 18
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 880
128 più
Precise Gold day trading powered by a proven mechanical system with strict logic, discipline, and LS-based entry confirmation. Focused on consistency, risk control, and precision timing — not hype. Designed for traders who value steady, professional results over luck or emotion.


Non ci sono recensioni
2025.11.04 12:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
