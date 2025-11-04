- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
353
Kârla kapanan işlemler:
153 (43.34%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (56.66%)
En iyi işlem:
200.64 USD
En kötü işlem:
-137.49 USD
Brüt kâr:
15 801.65 USD (551 065 pips)
Brüt zarar:
-10 507.51 USD (386 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (582.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 194.45 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.78
Alış işlemleri:
227 (64.31%)
Satış işlemleri:
126 (35.69%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
15.00 USD
Ortalama kâr:
103.28 USD
Ortalama zarar:
-52.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-755.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-755.90 USD (13)
Aylık büyüme:
85.32%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.89 USD
Maksimum:
1 399.96 USD (41.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.85% (55.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|165K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.64 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +582.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -755.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
27
0%
353
43%
100%
1.50
15.00
USD
USD
1%
1:50