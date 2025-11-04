SinyallerBölümler
Fahma Fiqhya

Anobonaparte

Fahma Fiqhya
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
353
Kârla kapanan işlemler:
153 (43.34%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (56.66%)
En iyi işlem:
200.64 USD
En kötü işlem:
-137.49 USD
Brüt kâr:
15 801.65 USD (551 065 pips)
Brüt zarar:
-10 507.51 USD (386 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (582.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 194.45 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.78
Alış işlemleri:
227 (64.31%)
Satış işlemleri:
126 (35.69%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
15.00 USD
Ortalama kâr:
103.28 USD
Ortalama zarar:
-52.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-755.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-755.90 USD (13)
Aylık büyüme:
85.32%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.89 USD
Maksimum:
1 399.96 USD (41.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.85% (55.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 353
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 165K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.64 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +582.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -755.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.