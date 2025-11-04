- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
464
Negociações com lucro:
193 (41.59%)
Negociações com perda:
271 (58.41%)
Melhor negociação:
200.64 USD
Pior negociação:
-137.49 USD
Lucro bruto:
22 101.48 USD (727 036 pips)
Perda bruta:
-15 869.08 USD (540 763 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 764.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 764.86 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
63.02%
Depósito máximo carregado:
6.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
3.42
Negociações longas:
316 (68.10%)
Negociações curtas:
148 (31.90%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
13.43 USD
Lucro médio:
114.52 USD
Perda média:
-58.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-755.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-842.95 USD (12)
Crescimento mensal:
-11.70%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.89 USD
Máximo:
1 821.87 USD (19.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.60% (1 316.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.05% (167.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|464
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|186K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +200.64 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 764.86 USD
Máxima perda consecutiva: -755.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
211%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
34
0%
464
41%
63%
1.39
13.43
USD
USD
31%
1:50