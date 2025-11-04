- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
464
利益トレード:
193 (41.59%)
損失トレード:
271 (58.41%)
ベストトレード:
200.64 USD
最悪のトレード:
-137.49 USD
総利益:
22 101.48 USD (727 036 pips)
総損失:
-15 869.08 USD (540 763 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 764.86 USD)
最大連続利益:
1 764.86 USD (10)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
63.02%
最大入金額:
6.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
3.42
長いトレード:
316 (68.10%)
短いトレード:
148 (31.90%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
13.43 USD
平均利益:
114.52 USD
平均損失:
-58.56 USD
最大連続の負け:
13 (-755.90 USD)
最大連続損失:
-842.95 USD (12)
月間成長:
-11.70%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.89 USD
最大の:
1 821.87 USD (19.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.60% (1 316.26 USD)
エクイティによる:
3.05% (167.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|464
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|186K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +200.64 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 764.86 USD
最大連続損失: -755.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
