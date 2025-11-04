СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Anobonaparte
Fahma Fiqhya

Anobonaparte

Fahma Fiqhya
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 201%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
460
Прибыльных трейдов:
191 (41.52%)
Убыточных трейдов:
269 (58.48%)
Лучший трейд:
200.64 USD
Худший трейд:
-137.49 USD
Общая прибыль:
21 808.66 USD (717 036 pips)
Общий убыток:
-15 747.88 USD (536 763 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 764.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 764.86 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
63.02%
Макс. загрузка депозита:
6.74%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.33
Длинных трейдов:
312 (67.83%)
Коротких трейдов:
148 (32.17%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
13.18 USD
Средняя прибыль:
114.18 USD
Средний убыток:
-58.54 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-755.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-842.95 USD (12)
Прирост в месяц:
-16.03%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.89 USD
Максимальная:
1 821.87 USD (19.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.60% (1 316.26 USD)
По эквити:
2.95% (186.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 460
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 180K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +200.64 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 764.86 USD
Макс. убыток в серии: -755.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
2025.11.21 14:23
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Anobonaparte
30 USD в месяц
201%
0
0
USD
5.3K
USD
34
0%
460
41%
63%
1.38
13.18
USD
31%
1:50
