- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
460
Прибыльных трейдов:
191 (41.52%)
Убыточных трейдов:
269 (58.48%)
Лучший трейд:
200.64 USD
Худший трейд:
-137.49 USD
Общая прибыль:
21 808.66 USD (717 036 pips)
Общий убыток:
-15 747.88 USD (536 763 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 764.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 764.86 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
63.02%
Макс. загрузка депозита:
6.74%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.33
Длинных трейдов:
312 (67.83%)
Коротких трейдов:
148 (32.17%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
13.18 USD
Средняя прибыль:
114.18 USD
Средний убыток:
-58.54 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-755.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-842.95 USD (12)
Прирост в месяц:
-16.03%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.89 USD
Максимальная:
1 821.87 USD (19.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.60% (1 316.26 USD)
По эквити:
2.95% (186.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|460
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|180K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200.64 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 764.86 USD
Макс. убыток в серии: -755.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
201%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
34
0%
460
41%
63%
1.38
13.18
USD
USD
31%
1:50