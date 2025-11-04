- 자본
- 축소
트레이드:
483
이익 거래:
200 (41.40%)
손실 거래:
283 (58.59%)
최고의 거래:
200.64 USD
최악의 거래:
-137.49 USD
총 수익:
22 697.48 USD (759 003 pips)
총 손실:
-16 768.78 USD (571 770 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 764.86 USD)
연속 최대 이익:
1 764.86 USD (10)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
61.91%
최대 입금량:
8.97%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
3.25
롱(주식매수):
333 (68.94%)
숏(주식차입매도):
150 (31.06%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
12.27 USD
평균 이익:
113.49 USD
평균 손실:
-59.25 USD
연속 최대 손실:
13 (-755.90 USD)
연속 최대 손실:
-842.95 USD (12)
월별 성장률:
6.93%
연간 예측:
84.03%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.89 USD
최대한의:
1 821.87 USD (19.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.60% (1 316.26 USD)
자본금별:
4.42% (30.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|483
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|187K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +200.64 USD
최악의 거래: -137 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 764.86 USD
연속 최대 손실: -755.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
203%
0
0
USD
USD
857
USD
USD
36
0%
483
41%
62%
1.35
12.27
USD
USD
31%
1:50