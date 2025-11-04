SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Anobonaparte
Fahma Fiqhya

Anobonaparte

Fahma Fiqhya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 205%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
468
Gewinntrades:
194 (41.45%)
Verlusttrades:
274 (58.55%)
Bester Trade:
200.64 USD
Schlechtester Trade:
-137.49 USD
Bruttoprofit:
22 222.17 USD (731 079 pips)
Bruttoverlust:
-16 143.13 USD (549 763 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 764.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 764.86 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
63.02%
Max deposit load:
6.74%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
3.34
Long-Positionen:
319 (68.16%)
Short-Positionen:
149 (31.84%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
12.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
114.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-58.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-755.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-842.95 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-12.33%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.89 USD
Maximaler:
1 821.87 USD (19.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.60% (1 316.26 USD)
Kapital:
3.05% (167.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 468
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 181K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +200.64 USD
Schlechtester Trade: -137 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 764.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -755.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.11.21 14:23
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Anobonaparte
30 USD pro Monat
205%
0
0
USD
3.6K
USD
35
0%
468
41%
63%
1.37
12.99
USD
31%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.