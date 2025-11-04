- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
463
盈利交易:
193 (41.68%)
亏损交易:
270 (58.32%)
最好交易:
200.64 USD
最差交易:
-137.49 USD
毛利:
22 101.48 USD (727 036 pips)
毛利亏损:
-15 808.48 USD (538 763 pips)
最大连续赢利:
10 (1 764.86 USD)
最大连续盈利:
1 764.86 USD (10)
夏普比率:
0.14
交易活动:
63.02%
最大入金加载:
6.74%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
19 小时
采收率:
3.45
长期交易:
315 (68.03%)
短期交易:
148 (31.97%)
利润因子:
1.40
预期回报:
13.59 USD
平均利润:
114.52 USD
平均损失:
-58.55 USD
最大连续失误:
13 (-755.90 USD)
最大连续亏损:
-842.95 USD (12)
每月增长:
-10.13%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
19.89 USD
最大值:
1 821.87 USD (19.32%)
相对跌幅:
结余:
30.60% (1 316.26 USD)
净值:
2.95% (186.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|463
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|188K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.64 USD
最差交易: -137 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 764.86 USD
最大连续亏损: -755.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
214%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
34
0%
463
41%
63%
1.39
13.59
USD
USD
31%
1:50