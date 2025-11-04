- Crescita
Trade:
353
Profit Trade:
153 (43.34%)
Loss Trade:
200 (56.66%)
Best Trade:
200.64 USD
Worst Trade:
-137.49 USD
Profitto lordo:
15 801.65 USD (551 065 pips)
Perdita lorda:
-10 507.51 USD (386 285 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (582.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 194.45 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
227 (64.31%)
Short Trade:
126 (35.69%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
15.00 USD
Profitto medio:
103.28 USD
Perdita media:
-52.54 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-755.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-755.90 USD (13)
Crescita mensile:
85.32%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.89 USD
Massimale:
1 399.96 USD (41.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.21% (78.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|165K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.64 USD
Worst Trade: -137 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +582.06 USD
Massima perdita consecutiva: -755.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
