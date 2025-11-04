SegnaliSezioni
Fahma Fiqhya

Anobonaparte

Fahma Fiqhya
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
353
Profit Trade:
153 (43.34%)
Loss Trade:
200 (56.66%)
Best Trade:
200.64 USD
Worst Trade:
-137.49 USD
Profitto lordo:
15 801.65 USD (551 065 pips)
Perdita lorda:
-10 507.51 USD (386 285 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (582.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 194.45 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
227 (64.31%)
Short Trade:
126 (35.69%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
15.00 USD
Profitto medio:
103.28 USD
Perdita media:
-52.54 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-755.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-755.90 USD (13)
Crescita mensile:
85.32%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.89 USD
Massimale:
1 399.96 USD (41.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.21% (78.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 353
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 165K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.64 USD
Worst Trade: -137 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +582.06 USD
Massima perdita consecutiva: -755.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Anobonaparte
30USD al mese
0%
0
0
USD
6.5K
USD
27
0%
353
43%
100%
1.50
15.00
USD
1%
1:50
Copia

