Tosin Komolafe

GoQuant

Tosin Komolafe
0 inceleme
73 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 216%
KariosMarkets-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
695
Kârla kapanan işlemler:
540 (77.69%)
Zararla kapanan işlemler:
155 (22.30%)
En iyi işlem:
1 053.55 USD
En kötü işlem:
-552.90 USD
Brüt kâr:
37 071.90 USD (256 715 pips)
Brüt zarar:
-7 362.71 USD (28 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (496.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 392.80 USD (10)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.04
Alış işlemleri:
232 (33.38%)
Satış işlemleri:
463 (66.62%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
42.75 USD
Ortalama kâr:
68.65 USD
Ortalama zarar:
-47.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-813.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 236.06 USD (3)
Aylık büyüme:
15.79%
Yıllık tahmin:
191.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 236.06 USD (5.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.43% (1 236.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 660
EURUSD 31
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29K
EURUSD 412
AUDCAD 14
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 257K
EURUSD 0
AUDCAD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 053.55 USD
En kötü işlem: -553 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +496.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -813.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KariosMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

GoQuant 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

@GOLDTRENDEA
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
