İşlemler:
695
Kârla kapanan işlemler:
540 (77.69%)
Zararla kapanan işlemler:
155 (22.30%)
En iyi işlem:
1 053.55 USD
En kötü işlem:
-552.90 USD
Brüt kâr:
37 071.90 USD (256 715 pips)
Brüt zarar:
-7 362.71 USD (28 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (496.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 392.80 USD (10)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.04
Alış işlemleri:
232 (33.38%)
Satış işlemleri:
463 (66.62%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
42.75 USD
Ortalama kâr:
68.65 USD
Ortalama zarar:
-47.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-813.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 236.06 USD (3)
Aylık büyüme:
15.79%
Yıllık tahmin:
191.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 236.06 USD (5.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.43% (1 236.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|660
|EURUSD
|31
|AUDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|14
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|257K
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KariosMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
GoQuant
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
İnceleme yok