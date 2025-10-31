СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoQuant
Tosin Komolafe

GoQuant

Tosin Komolafe
0 отзывов
Надежность
80 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 255%
KariosMarkets-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
729
Прибыльных трейдов:
564 (77.36%)
Убыточных трейдов:
165 (22.63%)
Лучший трейд:
1 053.55 USD
Худший трейд:
-730.08 USD
Общая прибыль:
46 331.11 USD (261 366 pips)
Общий убыток:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (496.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 610.62 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
0.07%
Макс. загрузка депозита:
81.62%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
16.38
Длинных трейдов:
238 (32.65%)
Коротких трейдов:
491 (67.35%)
Профит фактор:
4.17
Мат. ожидание:
48.31 USD
Средняя прибыль:
82.15 USD
Средний убыток:
-67.35 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-813.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 149.70 USD (4)
Прирост в месяц:
3.74%
Годовой прогноз:
45.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 149.70 USD (6.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.55% (2 149.70 USD)
По эквити:
13.81% (6 217.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 694
EURUSD 31
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 35K
EURUSD 412
AUDCAD 14
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 259K
EURUSD 0
AUDCAD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 053.55 USD
Худший трейд: -730 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +496.27 USD
Макс. убыток в серии: -813.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KariosMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

GoQuant 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA

Нет отзывов
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoQuant
999 USD в месяц
255%
0
0
USD
50K
USD
80
0%
729
77%
0%
4.16
48.31
USD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.