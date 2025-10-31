- Прирост
Всего трейдов:
729
Прибыльных трейдов:
564 (77.36%)
Убыточных трейдов:
165 (22.63%)
Лучший трейд:
1 053.55 USD
Худший трейд:
-730.08 USD
Общая прибыль:
46 331.11 USD (261 366 pips)
Общий убыток:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (496.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 610.62 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
0.07%
Макс. загрузка депозита:
81.62%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
16.38
Длинных трейдов:
238 (32.65%)
Коротких трейдов:
491 (67.35%)
Профит фактор:
4.17
Мат. ожидание:
48.31 USD
Средняя прибыль:
82.15 USD
Средний убыток:
-67.35 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-813.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 149.70 USD (4)
Прирост в месяц:
3.74%
Годовой прогноз:
45.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 149.70 USD (6.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.55% (2 149.70 USD)
По эквити:
13.81% (6 217.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|EURUSD
|31
|AUDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|14
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|259K
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +1 053.55 USD
Худший трейд: -730 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +496.27 USD
Макс. убыток в серии: -813.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KariosMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
