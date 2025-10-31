SignauxSections
Tosin Komolafe

GoQuant

Tosin Komolafe
0 avis
73 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 216%
KariosMarkets-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
695
Bénéfice trades:
540 (77.69%)
Perte trades:
155 (22.30%)
Meilleure transaction:
1 053.55 USD
Pire transaction:
-552.90 USD
Bénéfice brut:
37 071.90 USD (256 715 pips)
Perte brute:
-7 362.71 USD (28 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (496.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 392.80 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
24.04
Longs trades:
232 (33.38%)
Courts trades:
463 (66.62%)
Facteur de profit:
5.04
Rendement attendu:
42.75 USD
Bénéfice moyen:
68.65 USD
Perte moyenne:
-47.50 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-813.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 236.06 USD (3)
Croissance mensuelle:
15.79%
Prévision annuelle:
191.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 236.06 USD (5.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.43% (1 236.06 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 660
EURUSD 31
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 29K
EURUSD 412
AUDCAD 14
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 257K
EURUSD 0
AUDCAD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 053.55 USD
Pire transaction: -553 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +496.27 USD
Perte consécutive maximale: -813.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KariosMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

GoQuant 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

@GOLDTRENDEA
Aucun avis
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
