- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
729
利益トレード:
564 (77.36%)
損失トレード:
165 (22.63%)
ベストトレード:
1 053.55 USD
最悪のトレード:
-730.08 USD
総利益:
46 331.11 USD (261 366 pips)
総損失:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
最大連続の勝ち:
35 (496.27 USD)
最大連続利益:
3 610.62 USD (9)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
0.07%
最大入金額:
81.62%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
16.38
長いトレード:
238 (32.65%)
短いトレード:
491 (67.35%)
プロフィットファクター:
4.17
期待されたペイオフ:
48.31 USD
平均利益:
82.15 USD
平均損失:
-67.35 USD
最大連続の負け:
5 (-813.88 USD)
最大連続損失:
-2 149.70 USD (4)
月間成長:
3.74%
年間予想:
45.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 149.70 USD (6.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.55% (2 149.70 USD)
エクイティによる:
13.81% (6 217.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|EURUSD
|31
|AUDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|14
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|259K
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KariosMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
GoQuant
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
レビューなし
