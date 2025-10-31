シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoQuant
Tosin Komolafe

GoQuant

Tosin Komolafe
レビュー0件
信頼性
80週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 255%
KariosMarkets-Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
729
利益トレード:
564 (77.36%)
損失トレード:
165 (22.63%)
ベストトレード:
1 053.55 USD
最悪のトレード:
-730.08 USD
総利益:
46 331.11 USD (261 366 pips)
総損失:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
最大連続の勝ち:
35 (496.27 USD)
最大連続利益:
3 610.62 USD (9)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
0.07%
最大入金額:
81.62%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
16.38
長いトレード:
238 (32.65%)
短いトレード:
491 (67.35%)
プロフィットファクター:
4.17
期待されたペイオフ:
48.31 USD
平均利益:
82.15 USD
平均損失:
-67.35 USD
最大連続の負け:
5 (-813.88 USD)
最大連続損失:
-2 149.70 USD (4)
月間成長:
3.74%
年間予想:
45.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 149.70 USD (6.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.55% (2 149.70 USD)
エクイティによる:
13.81% (6 217.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 694
EURUSD 31
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 35K
EURUSD 412
AUDCAD 14
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 259K
EURUSD 0
AUDCAD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 053.55 USD
最悪のトレード: -730 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +496.27 USD
最大連続損失: -813.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KariosMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

GoQuant 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA

