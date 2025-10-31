SignaleKategorien
Tosin Komolafe

GoQuant

Tosin Komolafe
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
80 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 255%
KariosMarkets-Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
729
Gewinntrades:
564 (77.36%)
Verlusttrades:
165 (22.63%)
Bester Trade:
1 053.55 USD
Schlechtester Trade:
-730.08 USD
Bruttoprofit:
46 331.11 USD (261 366 pips)
Bruttoverlust:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (496.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 610.62 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
0.07%
Max deposit load:
81.62%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
16.38
Long-Positionen:
238 (32.65%)
Short-Positionen:
491 (67.35%)
Profit-Faktor:
4.17
Mathematische Gewinnerwartung:
48.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
82.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-67.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-813.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 149.70 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.74%
Jahresprognose:
45.37%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 149.70 USD (6.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.55% (2 149.70 USD)
Kapital:
13.81% (6 217.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 694
EURUSD 31
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 35K
EURUSD 412
AUDCAD 14
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 259K
EURUSD 0
AUDCAD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 053.55 USD
Schlechtester Trade: -730 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +496.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -813.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KariosMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

GoQuant 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA

Keine Bewertungen
2025.12.28 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

