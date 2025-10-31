- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
729
Gewinntrades:
564 (77.36%)
Verlusttrades:
165 (22.63%)
Bester Trade:
1 053.55 USD
Schlechtester Trade:
-730.08 USD
Bruttoprofit:
46 331.11 USD (261 366 pips)
Bruttoverlust:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (496.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 610.62 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
0.07%
Max deposit load:
81.62%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
16.38
Long-Positionen:
238 (32.65%)
Short-Positionen:
491 (67.35%)
Profit-Faktor:
4.17
Mathematische Gewinnerwartung:
48.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
82.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-67.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-813.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 149.70 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.74%
Jahresprognose:
45.37%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 149.70 USD (6.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.55% (2 149.70 USD)
Kapital:
13.81% (6 217.85 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|EURUSD
|31
|AUDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|14
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|259K
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 053.55 USD
Schlechtester Trade: -730 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +496.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -813.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KariosMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
GoQuant
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
255%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
80
0%
729
77%
0%
4.16
48.31
USD
USD
14%
1:500