- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
695
Profit Trade:
540 (77.69%)
Loss Trade:
155 (22.30%)
Best Trade:
1 053.55 USD
Worst Trade:
-552.90 USD
Profitto lordo:
37 071.90 USD (256 715 pips)
Perdita lorda:
-7 362.71 USD (28 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (496.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 392.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
24.04
Long Trade:
232 (33.38%)
Short Trade:
463 (66.62%)
Fattore di profitto:
5.04
Profitto previsto:
42.75 USD
Profitto medio:
68.65 USD
Perdita media:
-47.50 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-813.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 236.06 USD (3)
Crescita mensile:
15.79%
Previsione annuale:
191.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 236.06 USD (5.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.43% (1 236.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|660
|EURUSD
|31
|AUDCAD
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|14
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|257K
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 053.55 USD
Worst Trade: -553 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +496.27 USD
Massima perdita consecutiva: -813.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KariosMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
