SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoQuant
Tosin Komolafe

GoQuant

Tosin Komolafe
0 recensioni
73 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 216%
KariosMarkets-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
695
Profit Trade:
540 (77.69%)
Loss Trade:
155 (22.30%)
Best Trade:
1 053.55 USD
Worst Trade:
-552.90 USD
Profitto lordo:
37 071.90 USD (256 715 pips)
Perdita lorda:
-7 362.71 USD (28 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (496.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 392.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
24.04
Long Trade:
232 (33.38%)
Short Trade:
463 (66.62%)
Fattore di profitto:
5.04
Profitto previsto:
42.75 USD
Profitto medio:
68.65 USD
Perdita media:
-47.50 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-813.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 236.06 USD (3)
Crescita mensile:
15.79%
Previsione annuale:
191.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 236.06 USD (5.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.43% (1 236.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 660
EURUSD 31
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29K
EURUSD 412
AUDCAD 14
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 257K
EURUSD 0
AUDCAD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 053.55 USD
Worst Trade: -553 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +496.27 USD
Massima perdita consecutiva: -813.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KariosMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

GoQuant 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

@GOLDTRENDEA
Non ci sono recensioni
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati