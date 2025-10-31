SinaisSeções
Tosin Komolafe

GoQuant

Tosin Komolafe
0 comentários
Confiabilidade
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 255%
KariosMarkets-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
729
Negociações com lucro:
564 (77.36%)
Negociações com perda:
165 (22.63%)
Melhor negociação:
1 053.55 USD
Pior negociação:
-730.08 USD
Lucro bruto:
46 331.11 USD (261 366 pips)
Perda bruta:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (496.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 610.62 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
0.07%
Depósito máximo carregado:
81.62%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
16.38
Negociações longas:
238 (32.65%)
Negociações curtas:
491 (67.35%)
Fator de lucro:
4.17
Valor esperado:
48.31 USD
Lucro médio:
82.15 USD
Perda média:
-67.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-813.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 149.70 USD (4)
Crescimento mensal:
3.74%
Previsão anual:
45.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 149.70 USD (6.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.55% (2 149.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.81% (6 217.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 694
EURUSD 31
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 35K
EURUSD 412
AUDCAD 14
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 259K
EURUSD 0
AUDCAD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 053.55 USD
Pior negociação: -730 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +496.27 USD
Máxima perda consecutiva: -813.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KariosMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

GoQuant 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA

Sem comentários
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoQuant
999 USD por mês
255%
0
0
USD
50K
USD
80
0%
729
77%
0%
4.16
48.31
USD
14%
1:500
