- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
729
Negociações com lucro:
564 (77.36%)
Negociações com perda:
165 (22.63%)
Melhor negociação:
1 053.55 USD
Pior negociação:
-730.08 USD
Lucro bruto:
46 331.11 USD (261 366 pips)
Perda bruta:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (496.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 610.62 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
0.07%
Depósito máximo carregado:
81.62%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
16.38
Negociações longas:
238 (32.65%)
Negociações curtas:
491 (67.35%)
Fator de lucro:
4.17
Valor esperado:
48.31 USD
Lucro médio:
82.15 USD
Perda média:
-67.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-813.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 149.70 USD (4)
Crescimento mensal:
3.74%
Previsão anual:
45.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 149.70 USD (6.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.55% (2 149.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.81% (6 217.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|EURUSD
|31
|AUDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|14
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|259K
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 053.55 USD
Pior negociação: -730 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +496.27 USD
Máxima perda consecutiva: -813.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KariosMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
GoQuant
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
255%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
80
0%
729
77%
0%
4.16
48.31
USD
USD
14%
1:500