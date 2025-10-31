- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
729
Transacciones Rentables:
564 (77.36%)
Transacciones Irrentables:
165 (22.63%)
Mejor transacción:
1 053.55 USD
Peor transacción:
-730.08 USD
Beneficio Bruto:
46 331.11 USD (261 366 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (496.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 610.62 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
0.07%
Carga máxima del depósito:
81.62%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
16.38
Transacciones Largas:
238 (32.65%)
Transacciones Cortas:
491 (67.35%)
Factor de Beneficio:
4.17
Beneficio Esperado:
48.31 USD
Beneficio medio:
82.15 USD
Pérdidas medias:
-67.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-813.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 149.70 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.74%
Pronóstico anual:
45.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 149.70 USD (6.11%)
Reducción relativa:
De balance:
4.55% (2 149.70 USD)
De fondos:
13.81% (6 217.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|EURUSD
|31
|AUDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|14
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|259K
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 053.55 USD
Peor transacción: -730 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +496.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -813.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KariosMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
GoQuant
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
255%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
80
0%
729
77%
0%
4.16
48.31
USD
USD
14%
1:500