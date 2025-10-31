SeñalesSecciones
Tosin Komolafe

GoQuant

Tosin Komolafe
0 comentarios
Fiabilidad
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 255%
KariosMarkets-Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
729
Transacciones Rentables:
564 (77.36%)
Transacciones Irrentables:
165 (22.63%)
Mejor transacción:
1 053.55 USD
Peor transacción:
-730.08 USD
Beneficio Bruto:
46 331.11 USD (261 366 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (496.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 610.62 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
0.07%
Carga máxima del depósito:
81.62%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
16.38
Transacciones Largas:
238 (32.65%)
Transacciones Cortas:
491 (67.35%)
Factor de Beneficio:
4.17
Beneficio Esperado:
48.31 USD
Beneficio medio:
82.15 USD
Pérdidas medias:
-67.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-813.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 149.70 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.74%
Pronóstico anual:
45.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 149.70 USD (6.11%)
Reducción relativa:
De balance:
4.55% (2 149.70 USD)
De fondos:
13.81% (6 217.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 694
EURUSD 31
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 35K
EURUSD 412
AUDCAD 14
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 259K
EURUSD 0
AUDCAD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 053.55 USD
Peor transacción: -730 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +496.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -813.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KariosMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

GoQuant 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA

No hay comentarios
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
