交易:
729
盈利交易:
564 (77.36%)
亏损交易:
165 (22.63%)
最好交易:
1 053.55 USD
最差交易:
-730.08 USD
毛利:
46 331.11 USD (261 366 pips)
毛利亏损:
-11 113.34 USD (1 986 pips)
最大连续赢利:
35 (496.27 USD)
最大连续盈利:
3 610.62 USD (9)
夏普比率:
0.50
交易活动:
0.07%
最大入金加载:
81.62%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
16.38
长期交易:
238 (32.65%)
短期交易:
491 (67.35%)
利润因子:
4.17
预期回报:
48.31 USD
平均利润:
82.15 USD
平均损失:
-67.35 USD
最大连续失误:
5 (-813.88 USD)
最大连续亏损:
-2 149.70 USD (4)
每月增长:
3.74%
年度预测:
45.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 149.70 USD (6.11%)
相对跌幅:
结余:
4.55% (2 149.70 USD)
净值:
13.81% (6 217.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|EURUSD
|31
|AUDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|14
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|259K
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KariosMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
GoQuant
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
没有评论
