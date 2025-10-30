SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CALIBRA
Algoritmic Capital, Ltd.

CALIBRA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
454
Kârla kapanan işlemler:
360 (79.29%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (20.70%)
En iyi işlem:
120.38 USD
En kötü işlem:
-94.19 USD
Brüt kâr:
2 290.67 USD (4 662 425 pips)
Brüt zarar:
-1 224.19 USD (2 360 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (81.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.70 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
4.44
Alış işlemleri:
325 (71.59%)
Satış işlemleri:
129 (28.41%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.35 USD
Ortalama kâr:
6.36 USD
Ortalama zarar:
-13.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-137.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-187.33 USD (2)
Aylık büyüme:
4.99%
Yıllık tahmin:
60.60%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.07 USD
Maksimum:
240.22 USD (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.23% (240.22 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 235
BTCUSD 79
AUDCAD 34
AUDUSD 33
GBPUSD 23
EURUSD 22
USDCAD 18
EURAUD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 651
BTCUSD 256
AUDCAD 54
AUDUSD 29
GBPUSD 38
EURUSD 19
USDCAD 11
EURAUD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 2.3M
AUDCAD 2.6K
AUDUSD 2K
GBPUSD 2.3K
EURUSD 1.2K
USDCAD 1K
EURAUD 805
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +120.38 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +81.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.67 × 9
FusionMarkets-Live
7.69 × 32
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.09 × 107
Exness-MT5Real6
13.00 × 1
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.09 × 126
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
22.16 × 102
İnceleme yok
