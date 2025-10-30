- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
454
Kârla kapanan işlemler:
360 (79.29%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (20.70%)
En iyi işlem:
120.38 USD
En kötü işlem:
-94.19 USD
Brüt kâr:
2 290.67 USD (4 662 425 pips)
Brüt zarar:
-1 224.19 USD (2 360 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (81.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.70 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
4.44
Alış işlemleri:
325 (71.59%)
Satış işlemleri:
129 (28.41%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.35 USD
Ortalama kâr:
6.36 USD
Ortalama zarar:
-13.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-137.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-187.33 USD (2)
Aylık büyüme:
4.99%
Yıllık tahmin:
60.60%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.07 USD
Maksimum:
240.22 USD (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.23% (240.22 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|BTCUSD
|79
|AUDCAD
|34
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|22
|USDCAD
|18
|EURAUD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|651
|BTCUSD
|256
|AUDCAD
|54
|AUDUSD
|29
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|19
|USDCAD
|11
|EURAUD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|2.3M
|AUDCAD
|2.6K
|AUDUSD
|2K
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|1.2K
|USDCAD
|1K
|EURAUD
|805
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +120.38 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +81.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.67 × 9
|
FusionMarkets-Live
|7.69 × 32
|
VantageInternational-Live 13
|8.36 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.09 × 107
|
Exness-MT5Real6
|13.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
Exness-MT5Real38
|17.09 × 126
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Earnex-Trade
|22.16 × 102
İnceleme yok