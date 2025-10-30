SignaleKategorien
Algoritmic Capital, Ltd.

CALIBRA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 57 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
653
Gewinntrades:
517 (79.17%)
Verlusttrades:
136 (20.83%)
Bester Trade:
120.38 USD
Schlechtester Trade:
-94.19 USD
Bruttoprofit:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
Bruttoverlust:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (81.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
162.70 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
89.45%
Max deposit load:
1.18%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
6.27
Long-Positionen:
443 (67.84%)
Short-Positionen:
210 (32.16%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-11.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-187.33 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.85%
Jahresprognose:
22.45%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.07 USD
Maximaler:
240.22 USD (2.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.23% (240.22 USD)
Kapital:
3.79% (378.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 311
BTCUSD 87
AUDCAD 82
EURUSD 52
AUDUSD 41
USDCAD 29
EURAUD 27
GBPUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 870
BTCUSD 314
AUDCAD 151
EURUSD 50
AUDUSD 37
USDCAD 21
EURAUD 25
GBPUSD 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD 3M
AUDCAD 6.8K
EURUSD 2.8K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 1.6K
EURAUD 2.2K
GBPUSD 2.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +120.38 USD
Schlechtester Trade: -94 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.81 × 113
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
Keine Bewertungen
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
