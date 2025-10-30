- Wachstum
Trades insgesamt:
653
Gewinntrades:
517 (79.17%)
Verlusttrades:
136 (20.83%)
Bester Trade:
120.38 USD
Schlechtester Trade:
-94.19 USD
Bruttoprofit:
2 899.82 USD (5 872 380 pips)
Bruttoverlust:
-1 392.91 USD (2 782 282 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (81.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
162.70 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
89.45%
Max deposit load:
1.18%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
6.27
Long-Positionen:
443 (67.84%)
Short-Positionen:
210 (32.16%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-11.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-187.33 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.85%
Jahresprognose:
22.45%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.07 USD
Maximaler:
240.22 USD (2.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.23% (240.22 USD)
Kapital:
3.79% (378.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|BTCUSD
|87
|AUDCAD
|82
|EURUSD
|52
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|29
|EURAUD
|27
|GBPUSD
|24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|870
|BTCUSD
|314
|AUDCAD
|151
|EURUSD
|50
|AUDUSD
|37
|USDCAD
|21
|EURAUD
|25
|GBPUSD
|40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|3M
|AUDCAD
|6.8K
|EURUSD
|2.8K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.6K
|EURAUD
|2.2K
|GBPUSD
|2.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Bester Trade: +120.38 USD
Schlechtester Trade: -94 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.67 × 120
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
FusionMarkets-Live
|8.81 × 113
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
Coinexx-Live
|14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
FxPro-MT5
|16.52 × 50
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
Earnex-Trade
|27.05 × 248
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
SWING TRADING with FX PAIRS.
