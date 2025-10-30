SignauxSections
Algoritmic Capital, Ltd.

CALIBRA

Algoritmic Capital, Ltd.
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
454
Bénéfice trades:
360 (79.29%)
Perte trades:
94 (20.70%)
Meilleure transaction:
120.38 USD
Pire transaction:
-94.19 USD
Bénéfice brut:
2 290.67 USD (4 662 425 pips)
Perte brute:
-1 224.19 USD (2 360 928 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (81.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
162.70 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.03%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
4.44
Longs trades:
325 (71.59%)
Courts trades:
129 (28.41%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
2.35 USD
Bénéfice moyen:
6.36 USD
Perte moyenne:
-13.02 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-137.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-187.33 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.99%
Prévision annuelle:
60.60%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.07 USD
Maximal:
240.22 USD (2.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.23% (240.22 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 235
BTCUSD 79
AUDCAD 34
AUDUSD 33
GBPUSD 23
EURUSD 22
USDCAD 18
EURAUD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 651
BTCUSD 256
AUDCAD 54
AUDUSD 29
GBPUSD 38
EURUSD 19
USDCAD 11
EURAUD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 2.3M
AUDCAD 2.6K
AUDUSD 2K
GBPUSD 2.3K
EURUSD 1.2K
USDCAD 1K
EURAUD 805
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +120.38 USD
Pire transaction: -94 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +81.73 USD
Perte consécutive maximale: -137.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.67 × 9
FusionMarkets-Live
7.69 × 32
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.09 × 107
Exness-MT5Real6
13.00 × 1
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.09 × 126
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
22.16 × 102
